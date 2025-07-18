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Норовирус против отдыха: пассажиры круизного лайнера вынуждены были отказаться от поездки

Норовирус сорвал отпуск: круизное путешествие для пассажиров обернулось отменой из-за вспышки инфекции
1:59
Туризм

Роскошный круизный отдых превратился в бедствие, когда более 140 пассажиров почувствовали себя плохо во время плавания на судне Royal Caribbean.

Круизный лайнер
Фото: commons.wikimedia.org by Ivan T., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Круизный лайнер

134 из 3914 пассажиров, а также семь членов команды на борту Navigator of the Seas жаловались на рвоту, желудочные боли и диарею во время путешествия.

Круиз, который отправился из Лос-Анджелеса и закончился в Мексике, продолжался неделю. Royal Caribbean ввела усиленные меры по санитарной обработке и уборке, в том числе изоляцию заболевших. Представитель Royal Caribbean Group подчеркнул, что безопасность гостей и сотрудников является приоритетом. Компания утверждает, что на их судах соблюдаются строгие санитарные нормы, часто превосходящие требования органов здравоохранения.

Инцидент стал одним из 18 случаев желудочно-кишечных заболеваний на круизных судах в 2025 году, которые соответствовали критериям CDC для публичного уведомления. Большинство из этих случаев были связаны с норовирусом. В 2024 году зафиксировано такое же количество вспышек, а в 2023 году — 14. В феврале более 90 человек столкнулись с расстройствами желудочно-кишечного тракта на круизном лайнере Royal Caribbean, возвращавшемся в Тампу, штат Флорида.

CDC заявляет, что норовирус часто вызывает вспышки желудочно-кишечных заболеваний на круизных судах, однако не всегда удается установить причину эпидемии. Поиск возбудителя может занять время. Несмотря на то, что круизные лайнеры часто ассоциируются с подобными вспышками, на их долю приходится всего 1% от общего числа зарегистрированных случаев, передает nypost.

Уточнения

Вирус Норуолк или вирус Норфолк (англ. Norwalk virus), — вид РНК-содержащих вирусов из семейства калицивирусов (Caliciviridae), единственный в роде норовирусов (Norovirus). Примерно в 90 % случаев этот вирус является причиной эпидемий желудочно-кишечных заболеваний небактериальной природы во всём мире, а в США отвечает за возникновение 50 % случаев заболевания гастроэнтеритом.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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