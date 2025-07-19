Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хейли Бибер рассказала, что стресс из-за финансовых проблем мужа обострил её дерматит
Почему Катя Лель боится, что её дочь встретит инопланетян?
Шоколадный фондан без выпечки: легкий и быстрый десерт для летнего настроения
Названы 10 самых опасных зоонозных болезней по версии врачей
Владельцы апартаментов в РФ платят за коммунальные услуги на 25% больше квартирных
Фитнес имеет ряд преимуществ для пожилых людей, отмечают эксперты
Диетолог: отказ от супа не вредит ЖКТ и не ухудшает пищеварение
Мезотерапия: всё, что вы хотите знать о процедуре, которая не только для звёзд
Почему трескается капуста

Два дня по Тоскане: этот маршрут по Италии стоит занести в вечный список желаний

Вино, холмы и сыр: как посетить Тоскану и не пропустить главное
1:48
Туризм

Что может быть лучше поездки по живописным дорогам Тосканы, усаженным стройными кипарисами, с остановками в винодельнях, средневековых городах и уютных трактирах? Начните маршрут из Флоренции и завершите в Орвието — за два дня вы увидите больше, чем за неделю в туристической толпе.

Италия, Тоскана
Фото: commons.wikimedia.org by Renzo Grosso, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Италия, Тоскана

Первую остановку стоит сделать в Греве-ин-Кьянти — здесь вы найдёте энотеку Falorni в старинном подвале, где можно попробовать сотни сортов вина и сыров. Затем направляйтесь в Сиену.

Но по пути можно свернуть в Монтериджони — укреплённый городок, похожий на декорации к фильму о Средневековье. Если есть время — переночуйте здесь, если нет — проедьте прямо до Сиены, чтобы к вечеру оказаться на знаменитой Пьяцца-дель-Кампо.

На второй день — курс на Монтальчино. В крепости Фортецца вы не только полюбуетесь видом Валь д'Орча, но и закупитесь бутылками Брунелло. Не спешите — в Пьенце, всего в 30 минутах езды, вас ждёт сырная столица Тосканы.

Обязательно загляните в Podere Il Casale — органическую ферму, где можно отведать пекорино с видом на долину. Финальный аккорд — Монтепульчано и подъём на башню Палаццо Комунале. А затем — Орвието, где можно расслабиться с бокалом Orvieto Classico.

Если готовы продлить маршрут, загляните в аббатство Сант-Антимо — XII век, виноградники вокруг и лавка с редкими средствами по рецептам монахов.

Или переночуйте в Continental Siena — с фресками на потолке и ощущением, будто вы тосканский дворянин. А если нужен бюджетный уют — отель Italia недалеко от центра отлично подойдёт.

Уточнения

Тоска́на (итал. Toscana, лат. T(h)uscia, лат. Etruria, Тирренция = Τυρρηνία) — область (регион — итал. regione) в центре Италии площадью 22 994 км². Римляне называли эту область Тусция или Этрурия (лат. Hetruria) — в память о населявших эти земли этрусках. Местные жители используют тосканский диалект итальянского языка. Административный центр — город Флоренция.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Популярное
Прощай, Конни Фрэнсис: мир попрощался с легендой музыки

Ушла из жизни легендарная певица Конни Фрэнсис. Друзья и фанаты выражают свои соболезнования, а её музыка останется в сердцах навсегда.

Скончалась Конни Фрэнсис, исполнительница вирусного хита Pretty Little Baby
Безопасные нормы кофе: что говорят исследования о пользе кофеина
Исследования подтвердили: кофеин помогает клеткам бороться со стрессом и повреждениями
Незваные гости: как гадюки находят домашний комфорт под вашими деревьями
Автохак для лета: не сжечь руки, охладить колу и не сойти с ума
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Секрет молодости от 110-летней супер-бабушки: вот что ей помогло остаться в форме
Когда отпуск становится испытанием: ротавирус захватывает российские курорты
Смуглая кожа, акне, диабет: в каких случаях лазерная шлифовка может навредить
Смуглая кожа, акне, диабет: в каких случаях лазерная шлифовка может навредить
Последние материалы
Почему трескается капуста
Дениз Ричардс подала иск против бывшего мужа с обвинениями в домашнем насилии
В Китае запрещено пропускать пешеходов на переходах
До 50% кошек старше 15 лет могут проявлять симптомы деменции, сообщают ветеринары
Ошибки в использовании кондиционера, которые увеличивают расходы на ремонт
Один пляж, тысячи историй: почему Капри влюбляет с первого взгляда
Бабушка из Канады установила рекорд Гиннесса: 1575 отжиманий за 60 минут
Диетолог Рафаэль Груман заявил: сардины поддерживают память и защищают мозг от старения
Внимание! Эти 5 признаков говорят о том, что косметолог вам не подходит
Мокрые волосы создают идеальные условия для роста микробов на подушке
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.