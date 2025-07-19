Два дня по Тоскане: этот маршрут по Италии стоит занести в вечный список желаний

Вино, холмы и сыр: как посетить Тоскану и не пропустить главное

1:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

Что может быть лучше поездки по живописным дорогам Тосканы, усаженным стройными кипарисами, с остановками в винодельнях, средневековых городах и уютных трактирах? Начните маршрут из Флоренции и завершите в Орвието — за два дня вы увидите больше, чем за неделю в туристической толпе.

Фото: commons.wikimedia.org by Renzo Grosso, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Италия, Тоскана

Первую остановку стоит сделать в Греве-ин-Кьянти — здесь вы найдёте энотеку Falorni в старинном подвале, где можно попробовать сотни сортов вина и сыров. Затем направляйтесь в Сиену.

Но по пути можно свернуть в Монтериджони — укреплённый городок, похожий на декорации к фильму о Средневековье. Если есть время — переночуйте здесь, если нет — проедьте прямо до Сиены, чтобы к вечеру оказаться на знаменитой Пьяцца-дель-Кампо.

На второй день — курс на Монтальчино. В крепости Фортецца вы не только полюбуетесь видом Валь д'Орча, но и закупитесь бутылками Брунелло. Не спешите — в Пьенце, всего в 30 минутах езды, вас ждёт сырная столица Тосканы.

Обязательно загляните в Podere Il Casale — органическую ферму, где можно отведать пекорино с видом на долину. Финальный аккорд — Монтепульчано и подъём на башню Палаццо Комунале. А затем — Орвието, где можно расслабиться с бокалом Orvieto Classico.

Если готовы продлить маршрут, загляните в аббатство Сант-Антимо — XII век, виноградники вокруг и лавка с редкими средствами по рецептам монахов.

Или переночуйте в Continental Siena — с фресками на потолке и ощущением, будто вы тосканский дворянин. А если нужен бюджетный уют — отель Italia недалеко от центра отлично подойдёт.

Уточнения

Тоска́на (итал. Toscana, лат. T(h)uscia, лат. Etruria, Тирренция = Τυρρηνία) — область (регион — итал. regione) в центре Италии площадью 22 994 км². Римляне называли эту область Тусция или Этрурия (лат. Hetruria) — в память о населявших эти земли этрусках. Местные жители используют тосканский диалект итальянского языка. Административный центр — город Флоренция.

