Виа-Крупп, сирены и яхты: 7 причин добраться до Марина-Пиккола

На южном побережье Капри прячется сказка — пляж Марина-Пиккола. Каменистый берег омывается тёплыми водами Тирренского моря, а над ним — легенды, ароматы сосен и дыхание античной мифологии. По преданию, именно здесь сирены пытались завлечь Одиссея своим пением.
Пляж разделён скалой на две части: Марина-ди-Муло и Марина-ди-Пеаннауро, а сам утёс называют Скальо-делле-Сирене — Утёсом сирен. Говорят, сирены жили именно здесь.
До пляжа легко добраться пешком по живописной Виа-Крупп — змеящейся дороге, вырубленной в скале. Она соединяет Сады Августа с бухтой у Торре-Сарасена и проходит через сосновые аллеи, мимо скульптур, открывая с каждым поворотом всё более захватывающие виды.
Устройтесь поудобнее на гальке и укажите в сторону знаменитых скал Фаральони:
Капри — это не только "сладкая жизнь", но и приключения. Прокатитесь на яхте вдоль побережья, чтобы попасть в морские гроты:
Если активный отдых — это ваше, попробуйте каякинг, сапсерфинг или дайвинг с подводным скутером. А если мечта — просто расслабиться, выберите частный клуб вроде La Fontelina, где можно часами любоваться на Фаральони и встречать закаты.
Надоели толпы? Сгоняйте на Прочиду — крошечный остров с домами в пастельных тонах и атмосферой уединённой Италии.
Ка́при (итал. Capri) — остров в Тирренском море (часть Средиземного моря), входит в состав итальянской провинции Неаполь в регионе Кампания. Популярный морской курорт со времён Римской республики.
Ушла из жизни легендарная певица Конни Фрэнсис. Друзья и фанаты выражают свои соболезнования, а её музыка останется в сердцах навсегда.