Виа-Крупп, сирены и яхты: 7 причин добраться до Марина-Пиккола

Один пляж, тысячи историй: почему Капри влюбляет с первого взгляда

1:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

На южном побережье Капри прячется сказка — пляж Марина-Пиккола. Каменистый берег омывается тёплыми водами Тирренского моря, а над ним — легенды, ароматы сосен и дыхание античной мифологии. По преданию, именно здесь сирены пытались завлечь Одиссея своим пением.

Фото: commons.wikimedia.org by Joe Wallace, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Италия, Капри

Пляж разделён скалой на две части: Марина-ди-Муло и Марина-ди-Пеаннауро, а сам утёс называют Скальо-делле-Сирене — Утёсом сирен. Говорят, сирены жили именно здесь.

До пляжа легко добраться пешком по живописной Виа-Крупп — змеящейся дороге, вырубленной в скале. Она соединяет Сады Августа с бухтой у Торре-Сарасена и проходит через сосновые аллеи, мимо скульптур, открывая с каждым поворотом всё более захватывающие виды.

Устройтесь поудобнее на гальке и укажите в сторону знаменитых скал Фаральони:

Стелла — ближе всего к берегу,

Меццо — с аркой, сквозь которую проходят лодки,

Скополо — самый удалённый, где обитает редкая голубая ящерица.

Неподалёку есть и четвёртая скала — Монаконе, когда-то укрытие для морских коров.

Капри — это не только "сладкая жизнь", но и приключения. Прокатитесь на яхте вдоль побережья, чтобы попасть в морские гроты:

Гротта-Верде сияет изумрудом,

Голубой грот — словно портал в волшебство,

Гротта-делле-Фельчи расскажет о доисторических временах.

Если активный отдых — это ваше, попробуйте каякинг, сапсерфинг или дайвинг с подводным скутером. А если мечта — просто расслабиться, выберите частный клуб вроде La Fontelina, где можно часами любоваться на Фаральони и встречать закаты.

Надоели толпы? Сгоняйте на Прочиду — крошечный остров с домами в пастельных тонах и атмосферой уединённой Италии.

Уточнения

Ка́при (итал. Capri) — остров в Тирренском море (часть Средиземного моря), входит в состав итальянской провинции Неаполь в регионе Кампания. Популярный морской курорт со времён Римской республики.

