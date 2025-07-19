Этот чемодан вызвал тревогу: самые нелепые попытки обмануть службу безопасности в аэропорту

От фальшивой бомбы до змей в штанах: чем удивили охрану аэропорта туристы

1:28 Your browser does not support the audio element. Туризм

Каждый день службы безопасности аэропортов досматривают миллионы пассажиров, и регулярно находят весьма странные и даже опасные предметы. Иногда это невинные ошибки — вроде забытых жидкостей или не вытащенного из сумки питомца. Но порой — это откровенные попытки контрабанды.

Фото: flickr.com by Aleksandr Zykov, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ безопасность в аэропорту

От змей в штанах до морских коньков в бутылке

Некоторые пассажиры не перестают удивлять. Один мужчина пытался пронести двух змей в штанах, другой — мёртвых морских коньков в бутылке из-под алкоголя.

А в Красноярске у пассажира обнаружили живую черепаху — тоже в штанах. Всё это могло бы сойти за анекдот, если бы не реальные штрафы и уголовная ответственность.

Курьёз или преступление?

Вот лишь несколько реальных случаев:

Пистолет в детской коляске — мужчина был арестован.

Ножи в банке из-под напитка — за попытку обмана можно получить штраф.

Фальшивая граната для тренировок — может обернуться 10 годами тюрьмы.

Зажигалки и патроны, завернутые в фольгу — такой трюк не работает, а может стоить до $12,000.

И да, даже кошки и собаки — под контролем

Животных нужно вынимать из сумки перед прохождением сканера. Иначе, как в случае с кошкой в Москве, их придётся досматривать отдельно. Бывали случаи, когда животное просто забывали внутри багажа.

Уточнения

Инспектор по досмотру (аэропорта) — это работник службы авиационной безопасности, осуществляющий предполетный досмотр пассажиров, ручной клади, багажа, грузов, почты, бортовых запасов, членов экипажей, а также авиаперсонала при входе в контролируемую зону аэропорта.

