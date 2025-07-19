Этот чемодан вызвал тревогу: самые нелепые попытки обмануть службу безопасности в аэропорту

Каждый день службы безопасности аэропортов досматривают миллионы пассажиров, и регулярно находят весьма странные и даже опасные предметы. Иногда это невинные ошибки — вроде забытых жидкостей или не вытащенного из сумки питомца. Но порой — это откровенные попытки контрабанды.
Некоторые пассажиры не перестают удивлять. Один мужчина пытался пронести двух змей в штанах, другой — мёртвых морских коньков в бутылке из-под алкоголя.
А в Красноярске у пассажира обнаружили живую черепаху — тоже в штанах. Всё это могло бы сойти за анекдот, если бы не реальные штрафы и уголовная ответственность.
Вот лишь несколько реальных случаев:
Животных нужно вынимать из сумки перед прохождением сканера. Иначе, как в случае с кошкой в Москве, их придётся досматривать отдельно. Бывали случаи, когда животное просто забывали внутри багажа.
Инспектор по досмотру (аэропорта) — это работник службы авиационной безопасности, осуществляющий предполетный досмотр пассажиров, ручной клади, багажа, грузов, почты, бортовых запасов, членов экипажей, а также авиаперсонала при входе в контролируемую зону аэропорта.
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