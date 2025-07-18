Суслики под подозрением: почему Красноярск обвиняют в плагиате

Грызун стал поводом для конфликта: что не так с красноярским проектом

3:07 Your browser does not support the audio element. Туризм

Политблогер Алексей Аксютенко обрушился с критикой на красноярский проект "Суслики в городе К", обвинив мэрию в том, что она "нагло скопировала" идею калининградских хомлинов. В своём Telegram-канале он заявил, что проект лишён оригинальности и глубины.

Фото: Wikimedia Commons by Rotadefterim, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Суслик

"Суслик в лодке на набережной Енисея — это почти точная копия хомлина Вити в Калининграде. Традиция наряжать фигурки в шапки и шарфы, кидать монетки на удачу — всё это уже было", — написал Аксютенко.

Он напомнил, что первые хомлины появились в Калининграде ещё в 2018 году и со временем стали местным символом, связанным с янтарной культурой и городской историей.

В отличие от этого, по его мнению, "красноярские суслики — это просто декоративные скульптуры без идейной основы".

"Один в один — только грызун другой"

Особое раздражение у блогера вызвало сходство между фигуркой суслика-футболиста, которую вскоре откроют в Красноярске, и аналогичной скульптурой из города Волжский.

"Ждём очередного оригинального суслика в Красноярске. Интересно сравнить стоимость сусликов в Волгоградской области и Красноярском крае. Уверен, наши намного дороже", — добавил Аксютенко.

Он отметил, что идея заимствования — не нова для российских городов, но подчеркнул: вдохновляться можно, а копировать — не стоит.

"Проект должен иметь свою философию, развитие и контекст", — заключил он.

Что говорят в мэрии

Ответ на критику прозвучал от заместителя начальника отдела "Красгорпарка" и автора проекта Ларисы Благодацкой:

"Мы не скрываем, что саму идею таких малых жанровых скульптур подсмотрели в других городах. Но многое нужно было придумать — от образа до мест "обитания". С образом мы определились почти сразу. Ответ оказался на поверхности — суслики".

Она объяснила, что проект стал победителем грантового конкурса и реализуется без бюджетных средств.

По её словам, суслики в Красноярске отражают дух города: всего появится десять фигурок, каждая из которых будет носить первую букву из названия города, образуя слово "Красноярск".

"Так рождается интерактивная история: жители и гости Красноярска смогут найти всех сусликов и собрать "Красноярск"", — добавила Благодацкая.

Что касается фигурки футболиста, то в пресс-службе ФК "Енисей" заявили:

"Сначала мы думали о том, чтобы мяч был на голове у суслика, но потом эту идею отвергли. В итоге остановились на варианте, где лапка суслика стоит на мяче — как это делают футболисты на тренировках".

Как сообщает prmira.ru сейчас в Красноярске уже установлены четыре фигурки: речник Крас, борец Яр, астроном Страж и космонавт Назар. Появление пятой скульптуры, футбольного суслика, намечено на 19 июля.

Уточнения

Су́слики (лат. Spermophilus) — род грызунов семейства беличьих (Sciuridae). Живут в открытых местах обитания, таких как луга, лугостепи и полупустыни, питаются низкими растениями и используют норы в качестве гнёзд и убежищ. Ведут дневной образ жизни и в основном живут колониями, хотя некоторые виды могут встречаться и поодиночке.

