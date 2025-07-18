Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гвинет Пэлтроу назвала причину расставания с Беном Аффлеком в новой биографии
Крымская энергосистема перегружена из-за жары — власти просят экономить
Автоэксперты объяснили, когда включать рециркуляцию воздуха в салоне
Рецепт варенья из вишни
Впервые зафиксирована заразная зевота у холоднокровных — исследование в Пизе
Учёные: абдоминальное ожирение связано с деменцией у пожилых мужчин
Планка: рекомендации по времени выполнения для разных возрастных групп
Климатические вызовы: что ждёт Венгрию в будущем
Амеланчи (ирга): плоды для вашего сада

Суслики под подозрением: почему Красноярск обвиняют в плагиате

Грызун стал поводом для конфликта: что не так с красноярским проектом
3:07
Туризм

Политблогер Алексей Аксютенко обрушился с критикой на красноярский проект "Суслики в городе К", обвинив мэрию в том, что она "нагло скопировала" идею калининградских хомлинов. В своём Telegram-канале он заявил, что проект лишён оригинальности и глубины.

Суслик
Фото: Wikimedia Commons by Rotadefterim, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Суслик

"Суслик в лодке на набережной Енисея — это почти точная копия хомлина Вити в Калининграде. Традиция наряжать фигурки в шапки и шарфы, кидать монетки на удачу — всё это уже было", — написал Аксютенко.

Он напомнил, что первые хомлины появились в Калининграде ещё в 2018 году и со временем стали местным символом, связанным с янтарной культурой и городской историей.

В отличие от этого, по его мнению, "красноярские суслики — это просто декоративные скульптуры без идейной основы".

"Один в один — только грызун другой"

Особое раздражение у блогера вызвало сходство между фигуркой суслика-футболиста, которую вскоре откроют в Красноярске, и аналогичной скульптурой из города Волжский.

"Ждём очередного оригинального суслика в Красноярске. Интересно сравнить стоимость сусликов в Волгоградской области и Красноярском крае. Уверен, наши намного дороже", — добавил Аксютенко.

Он отметил, что идея заимствования — не нова для российских городов, но подчеркнул: вдохновляться можно, а копировать — не стоит.

"Проект должен иметь свою философию, развитие и контекст", — заключил он.

Что говорят в мэрии

Ответ на критику прозвучал от заместителя начальника отдела "Красгорпарка" и автора проекта Ларисы Благодацкой:

"Мы не скрываем, что саму идею таких малых жанровых скульптур подсмотрели в других городах. Но многое нужно было придумать — от образа до мест "обитания". С образом мы определились почти сразу. Ответ оказался на поверхности — суслики".

Она объяснила, что проект стал победителем грантового конкурса и реализуется без бюджетных средств.

По её словам, суслики в Красноярске отражают дух города: всего появится десять фигурок, каждая из которых будет носить первую букву из названия города, образуя слово "Красноярск".

"Так рождается интерактивная история: жители и гости Красноярска смогут найти всех сусликов и собрать "Красноярск"", — добавила Благодацкая.

Что касается фигурки футболиста, то в пресс-службе ФК "Енисей" заявили:

"Сначала мы думали о том, чтобы мяч был на голове у суслика, но потом эту идею отвергли. В итоге остановились на варианте, где лапка суслика стоит на мяче — как это делают футболисты на тренировках".

Как сообщает  prmira.ru сейчас в Красноярске уже установлены четыре фигурки: речник Крас, борец Яр, астроном Страж и космонавт Назар. Появление пятой скульптуры, футбольного суслика, намечено на 19 июля.

Уточнения

Су́слики (лат. Spermophilus) — род грызунов семейства беличьих (Sciuridae). Живут в открытых местах обитания, таких как луга, лугостепи и полупустыни, питаются низкими растениями и используют норы в качестве гнёзд и убежищ. Ведут дневной образ жизни и в основном живут колониями, хотя некоторые виды могут встречаться и поодиночке.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Популярное
Прощай, Конни Фрэнсис: мир попрощался с легендой музыки

Ушла из жизни легендарная певица Конни Фрэнсис. Друзья и фанаты выражают свои соболезнования, а её музыка останется в сердцах навсегда.

Скончалась Конни Фрэнсис, исполнительница вирусного хита Pretty Little Baby
Безопасные нормы кофе: что говорят исследования о пользе кофеина
Исследования подтвердили: кофеин помогает клеткам бороться со стрессом и повреждениями
Незваные гости: как гадюки находят домашний комфорт под вашими деревьями
Автохак для лета: не сжечь руки, охладить колу и не сойти с ума
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Секрет молодости от 110-летней супер-бабушки: вот что ей помогло остаться в форме
Когда отпуск становится испытанием: ротавирус захватывает российские курорты
Смуглая кожа, акне, диабет: в каких случаях лазерная шлифовка может навредить
Смуглая кожа, акне, диабет: в каких случаях лазерная шлифовка может навредить
Последние материалы
Тайно женившийся Воробьёв рассказал, что избранница посоветовала ему активнее вести соцсети
Летний бум на Камчатке: почему туры разбирают, как горячие пирожки
17 лучших упражнений для коленей и 10 опасных для суставов — мнение врача-ортопеда
Трамп готовит указ о переводе пенсионных накоплений в криптовалюту
TeamGroup анонсировала накопитель с функцией полного удаления данных
Продюсер Пётр Ануров заявил о рисках ремейков успешных фильмов
У Трампа выявили хроническую венозную недостаточность — подтвердили врачи
Обрезка роз летом: рост и цветение
Лемуры помогли учёным поставить под сомнение связь воспаления и старения
Медики рассказали, как пить воду для нормализации обмена веществ
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.