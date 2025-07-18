Цены растут, а туристов всё больше: что происходит с Камчаткой летом 2025

Летний бум на Камчатке: почему туры разбирают, как горячие пирожки

2:14 Your browser does not support the audio element. Туризм

Хотите отправиться туда, где вулканы дымят, а киты играют в морях — и всё это в пределах России? Камчатка этим летом переживает настоящий туристический бум.

Фото: Flickr by kuhnmi, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Горы рядом с Петропавловском-Камчатским

Спрос растёт, несмотря на цены

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), количество туристов, приезжающих на Камчатку в текущем сезоне, выросло на 5-10% по сравнению с летом прошлого года.

Это происходит, несмотря на значительное удорожание перелётов — билеты на полуостров подорожали почти на 20%.

"Несмотря на подорожание авиабилетов на полуостров Камчатка почти на 20%, популярность региона у путешественников растёт: экскурсионный турпоток в нынешнем летнем сезоне увеличился на 5-10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — отметили в АТОР.

Сколько стоит поездка

Планируете полет в августе и берёте билеты прямо сейчас? Тогда будьте готовы заплатить немало: стоимость тура с перелётом в разгар сезона составит от 330 до 400 тысяч рублей на двоих. Только авиаперелёт в обе стороны с багажом обойдётся от 53 тысяч рублей на человека.

Если покупать тур без учёта перелёта заранее, можно уложиться в 220-300 тысяч за 8-10 дней путешествия.

"Поездка с перелётом в августе при покупке билета в середине июля обойдётся в 330-400 тыс. руб. за двоих", — добавили в АТОР.

Почему туристы выбирают Камчатку

Как сообщает aif.ru высокий сезон на Камчатке длится с июля до середины сентября. Именно в это время здесь устанавливается относительно тёплая и сухая погода — температура воздуха поднимается до 18°C, а дождей становится заметно меньше.

Туристы могут отправиться по живописным маршрутам к вулканам Авачинский, Горелый и Мутновский, побывать в легендарной Долине гейзеров, а также насладиться морскими прогулками к китам и острову Старичков.

Популярны и вертолётные экскурсии, которые позволяют оценить масштабы этого дикого и сурового края с высоты.

Уточнения

Камча́тка — полуостров в северо-восточной части Евразии на территории России. Омывается с запада Охотским морем, с востока — Беринговым морем и Тихим океаном.

