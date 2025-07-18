Исторический облик восстановят! Квартал 1833 года в Нижнем Новгороде

Четыре здания от квартала 1833 года: старейший микрорайон Нижнего Новгорода отреставрируют

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Один из старейших районов Нижнего Новгорода, известный как квартал "1833 года", располагается между улицей Горького, парком Кулибина и Гранитным переулком.

Фото: NewsNN is licensed under Free More info деревянное здание

Свое название квартал получил благодаря 1833 году, когда был выделен под застройку. Строительство первых зданий началось в 1839 году. На сегодняшний день это единственный квартал в Нижнем Новгороде, сохранивший исторические границы XIX века, пишет newsnn.ru.

Первоначально здесь располагалось 18 зданий, в которых проживали меценаты, купцы и революционеры. В настоящее время от исторического квартала осталось лишь четыре деревянных строения, нуждающихся в реставрации.

На улице Горького сохранились дома под номерами 127 и 123. В доме №127 размещается Музей нижегородской интеллигенции, а дом №123 известен как Дом мещанина Столярова. Летом 2024 года городские власти заявили о планах по сохранению этих зданий путем укрепления их фундаментов, что необходимо в связи с прокладкой метро. Дом №123 временно скрыт за фальшфасадом.

В состав квартала также входит комплекс из двух домов причта Петропавловской церкви, расположенных в Гранитном переулке под номерами 7 и 9. В мае 2025 года эти здания были признаны аварийными и подлежащими расселению, после чего их планируется реконструировать. В настоящее время дома расселены.

Несмотря на это, в квартале "1833 года" уже снесены некоторые постройки, в частности дома №129 и №131 по улице Горького. Однако власти уверяют, что исторический облик этих зданий будет восстановлен.

В пределах квартала планируется строительство двух гостиниц. Под эти цели уже выделена территория и установлен забор. Однако строительство начнется после завершения продления линии метро до площади Свободы.

Уточнения

Реставра́ция (лат. restauratio — восстановление) — комплекс мероприятий, направленный на предотвращение последующих разрушений и достижение оптимальных условий продолжительного сохранения памятников материальной культуры, обеспечение возможности в дальнейшем открыть его новые, неизвестные ранее свойства.



