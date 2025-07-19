Один из самых живых уголков планеты превращается в мёртвую зону — и вот что мы теряем

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Разрушительное рыболовство с динамитом угрожает Коралловому треугольнику
4:55
Туризм

В Тихом океане обнаружен регион, который по масштабам и значимости сопоставим с тропическими лесами Амазонии. Это — Коралловый треугольник (Coral Triangle), охватывающий воды шести стран: Индонезии, Малайзии, Филиппин, Папуа — Новой Гвинеи, Соломоновых Островов и Восточного Тимора. Это не просто географическая область — это экосистема мирового значения, иногда называемая "Амазонкой морей".

Дно океана
Фото: Freepik
Дно океана

Коралловый треугольник охватывает более 5,7 миллиона квадратных километров. Здесь сосредоточено 75% всех известных видов кораллов, а также более 3000 видов рыб — это делает регион самым биоразнообразным морским районом на планете. Его экосистема поддерживает продовольственную безопасность и экономику для более чем 120 миллионов человек, обеспечивая рыболовство, туризм и защиту прибрежных зон от разрушительных штормов.

"Это настоящий природный банк, поддерживающий жизнь миллионов людей и целых экосистем", — отметил исследователь морской биологии из Университета Папуа Николас Таму.

Кладовая моря и источник дохода

Коралловый треугольник — не просто красота природы, но и жизненно важный экономический ресурс. Он обеспечивает рабочие места, стабильный доход и продовольствие для целых прибрежных регионов. Рыболовство — один из основных источников пропитания, а туризм, особенно дайвинг и снорклинг, приносит миллионы долларов дохода.

Для туристов регион представляет собой почти мифическое место: здесь можно увидеть манта-скатов, морских черепах, рифовых акул и бесчисленное множество ярких тропических рыб. Всё это — на фоне кристально чистой воды и почти нетронутой природы. Дайвинг здесь считается одним из лучших в мире.

Однако удалённость региона имеет и свои минусы. Значительная часть рифов всё ещё малоизучена, а некоторые районы страдают от недостатка контроля и защиты.

Под угрозой: динамит, цианид и потепление

Несмотря на всю красоту и значимость, Коралловый треугольник находится под серьёзной угрозой. Одной из главных проблем является разрушительное рыболовство с применением динамита и цианида. Эти методы, хоть и дают быстрый улов, наносят непоправимый урон коралловым рифам — структурам, которые растут крайне медленно и могут восстанавливаться столетиями.

"Мы наблюдаем, как буквально на наших глазах уничтожаются экосистемы, которым тысячи лет", — подчеркнул эколог из Малайзии Амир Азиз.

К этому добавляются загрязнение от добычи нефти и газа, бесконтрольное развитие прибрежной инфраструктуры, вырубка мангров и выбросы промышленных предприятий. Все эти факторы приводят к загрязнению воды и гибели морской фауны.

Климатические изменения также вносят свою лепту: повышение температуры океана вызывает обесцвечивание кораллов, делает их уязвимыми перед болезнями и лишает пищи многие виды. Подкисление океанов и учащающиеся тропические шторма ещё больше усугубляют ситуацию.

Спасение через устойчивый туризм

На этом фоне появляются обнадёживающие инициативы устойчивого туризма. Коралловый треугольник постепенно превращается в модель региона, где туризм сочетается с защитой природы. Во многих местах действуют экологические стандарты, развиваются программы по экопросвещению, открываются экорезорты и live-aboard-туризм (проживание на лодках для погружений).

Турфирмы от Бали до архипелага Раджа-Ампат продвигают идеи устойчивости, обучают гостей ответственному поведению и жёстко ограничивают воздействие на окружающую среду. Такие программы помогают не только сохранить экосистемы, но и поддерживают местные сообщества, вовлекая их в природоохранную деятельность.

Второе дыхание Амазонии — только под водой

Коралловый треугольник заслуженно называют подводной Амазонией. Он доказывает, что на планете остаются уголки, от которых напрямую зависит наше будущее. Однако, как и его наземный "близнец", этот регион страдает от чрезмерной эксплуатации и глобального давления.

Чтобы сохранить этот подводный рай, требуются усилия на всех уровнях — от местных рыболовов до международных организаций. Вопрос стоит остро: мы либо спасём эту экосистему, либо потеряем её навсегда. Коралловый треугольник — не просто красивая часть карты. Это один из последних оплотов живой природы, за который стоит бороться.

Уточнения

Кора́лл (лат. Alcyoneum) — материал скелета колонии коралловых полипов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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