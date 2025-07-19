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Неожиданный поворот: беременная пассажирка не полетела из Греции в Великобританию из-за еды

Беременную британку не пустили на рейс из-за аллергии на морепродукты
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Туризм

Беременная женщина, летевшая рейсом easyJet из Греции в Великобританию, столкнулась с неожиданной проблемой, которая привела к её высадке из самолёта.

Самолёт
Фото: commons.wikimedia.org by Arpingstone, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Самолёт

Эбби Холлинг, 24-летняя будущая мама, заранее сообщила авиакомпании о своей серьёзной аллергии на морепродукты, надеясь избежать неприятностей во время полёта, однако, к её удивлению, в меню на борту оказались сэндвичи с тунцом.

Несмотря на то что Эбби предложила выкупить все порции опасного для неё блюда, чтобы исключить риск аллергической реакции, представители easyJet приняли решение отказать ей в перелёте. В результате британка смогла вернуться домой в Манчестер только спустя два дня. Эта история, рассказанная Эбби в социальных сетях, вызвала широкий резонанс и привлекла внимание британской прессы. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточнения

Аллерги́я (др.-греч. ἄλλος — другой, иной, чужой + ἔργον — действие) — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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