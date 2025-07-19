Путешествие с приключениями: туристы из Приморья вынуждены были сами оплачивать свой выезд из Китая

Обман на границе: как фирма Золотой путь оставила туристов без денег и без трансфера

2:35 Your browser does not support the audio element. Туризм

Неприятная история произошла с группой российских путешественников, которые отправились в Китай по путёвкам от приморской фирмы "Золотой путь". Поездка, изначально задуманная как двухдневный отдых в Суйфэньхэ, обернулась для одной из туристок настоящим испытанием.

Фото: commons.wikimedia.org by Digr, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Суйфэньхэ

Путешественница приобрела тур для себя и подруги за 12 400 рублей. Генеральный директор компании Евгения Гудкова обещала быть на связи с клиентами на протяжении всей поездки. Первые впечатления от прибытия в Китай 10 июля были положительными: туристы благополучно заселились в отель и отправились на прогулку.

Однако уже 12 июля, когда планировался обратный путь, начались проблемы. Местный гид не явился за туристами в назначенное время. Евгения Гудкова по телефону попросила подождать, но трансфер так и не прибыл. Вечером того же дня путешественников переселили в другой, более скромный отель.

Утром 13 июля туристам предложили присоединиться к другой группе из семи россиян, также клиентов "Золотого пути", которые готовились к организованному возвращению на родину. Но и эта попытка оказалась неудачной — туристов снова не забрали.

В отчаянии россияне решили самостоятельно добраться до границы. Там они встретили переводчицу, сотрудничающую с принимающей стороной. Именно от неё стало известно о причинах возникших трудностей: Евгения Гудкова задолжала китайским партнёрам около 100 тысяч рублей и не имела возможности оплатить обратный трансфер туристов.

"В итоге мы, 10 человек, скинулись по 10 400 руб., чтобы закрыть этот долг, получить документы для выезда и отправиться домой. Куратор уверяла, что возместит все убытки, но это очередной обман", — поделилась туристка.

Представители туристической отрасли Приморья, комментируя ситуацию, предположили, что путёвки могли продаваться компанией, не имеющей официального статуса туроператора или турагентства. Это означает, что у путешественников, скорее всего, нет договоров и чеков, что значительно усложняет возможность предъявления претензий, в том числе по возмещению понесённых в Китае дополнительных расходов. Информация из открытых источников также указывает на то, что ООО "Золотой путь" не зарегистрировано как туристическая организация. Об этом сообщает "Турдом".

Уточнения

Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.

