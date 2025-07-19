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Психушка или налоговая: россиянка поделилась, какие привычки жителей Гватемалы её шокировали

Путешественница рассказала, что её удивило в Гватемале
1:23
Туризм

Российская туристка, посетившая Гватемалу, поделилась в своём блоге на платформе "Дзен" впечатлениями от местных обычаев, которые показались ей весьма необычными. Она отметила, что некоторые привычки жителей этой латиноамериканской страны вызвали бы в России реакцию в виде отправки в психиатрическую клинику или обращения в налоговую службу.

Гватемала
Фото: commons.wikimedia.org by Roberto G. Medina (GuateRob), https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Гватемала

В первую очередь, путешественницу поразило, как целые семьи, включая детей, пожилых родственников, домашних животных и даже грузы, едут в кузове пикапа. Она описала картину, где на заднем борту машины одновременно находились дети, бабушка с мешком кукурузы, собака и молодой человек с канистрой.

Второй момент, который вызвал удивление у россиянки, — это практика мытья головы и стирки белья непосредственно в реке. Она выразила недоумение по поводу такой гигиены, задаваясь вопросом о чистоте воды и негативном влиянии на окружающую среду, особенно при использовании моющих средств.

Кроме того, путешественницу удивило, что гватемальские женщины часто покупают готовую еду на рынке для своих семей, вместо того чтобы готовить дома. Она привела примеры: суп с лапшой, готовый рис, варёные кости с мясом и различные соусы, которые служат полноценным обедом.

Уточнения

Гватема́ла (исп. Guatemala, [ɣwateˈmala]), официальное название — Респу́блика Гватема́ла (исп. República de Guatemala, [reˈpuβlika ðe ɣwateˈmala]) — государство в Центральной Америке.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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