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Экономное лето 2025: четыре греческих направления, куда можно поехать и не разориться

Самый дешёвый отдых у моря — шесть дней от 165 евро на человека
3:40
Туризм

Летний отдых 2025 года обещает быть непростым для тех, кто ищет бюджетные варианты. Популярные приморские направления уже сейчас переполнены, а цены на жильё и билеты взлетели до небес. Но не стоит отчаиваться! Есть ещё места, где можно насладиться отпуском, не разорив свой кошелёк. Предлагаем вам четыре экономичных варианта, доступных для путешествия на автомобиле, что позволит избежать высоких цен на паромы.

Халкидики
Фото: commons.wikimedia.org by Sprint28, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Халкидики

Кинета

Всего в 55 км от Афин, у подножия горы Герания, расположился этот зелёный курорт, любимый многими знаменитостями с 60-х годов. Пляж Кинета с прозрачными голубыми водами Саронического залива и мелкой галькой — идеальное место для расслабления. Здесь вы найдёте пляжные бары, кафе, таверны со свежей рыбой и морепродуктами.

Примерные цены (8—13 августа): двухместный номер от 62 евро за ночь, транспорт (бензин и дорожные сборы) около 20 евро туда и обратно. Общая стоимость на двоих за 6 дней: 330 евро (165 евро с человека).

Нафплион

Идеальный выбор для тех, кто хочет совместить пляжный отдых с осмотром достопримечательностей. Здесь вас ждут прекрасные пляжи, величественная крепость Паламиди, живописный старый город и вид на Бурдзи. Прогулки по узким улочкам с мороженым в руке и вкусная еда гарантированы.

Примерные цены (8—13 августа): двухместный номер от 77 евро за ночь, транспорт (бензин и дорожные сборы) 50 евро туда и обратно. Общая стоимость на двоих за 6 дней: 435 евро (217,5 евро с человека).

Паралио Астрос

Отличное место для спонтанного отпуска, всего в двух с половиной часах езды от Афин. Этот курорт напомнит вам об острове, с его впечатляющими пляжами, отмеченными "Голубым флагом". Каллисто с мелкой галькой и кристально чистой водой, или пляж Атсиганос для любителей активного отдыха. Живописная гавань и уютные улочки создают атмосферу летней беззаботности. Таверны предлагают свежую рыбу и морепродукты, а также изысканное мясо.

Примерные цены (8—13 августа): двухместный номер от 87 евро за ночь, транспорт (бензин и дорожные сборы) 55 евро туда и обратно. Общая стоимость на двоих за 6 дней: 490 евро (245 евро с человека).

Халкидики

Известное выражение "Это не похоже на Халкидики" говорит само за себя. Этот регион сочетает в себе лёгкую доступность из Салоник, потрясающие пляжи, идиллические пейзажи, вкусную еду и насыщенную ночную жизнь.

Примерные цены (8—13 августа): в Халкидики цены сильно варьируются в зависимости от места и типа размещения. На Ситонии можно найти двухместные номера от 95 евро за ночь, а транспорт (бензин и дорожные сборы) составит около 80 евро туда и обратно из Салоник. Общая стоимость на двоих за 6 дней: 550 евро (275 евро с человека). На Кассандре цены будут выше, начиная от 120 евро за ночь.

Уточнения

Гре́ция (греч. Ελλάδα МФА: ), официально — Гре́ческая Респу́блика (греч. Ελληνική Δημοκρατία [eliniˈki ðimokraˈtia]), — государство в Южной Европе на границе с Малой Азией.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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