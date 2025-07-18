Стюардесса раскрыла: в это время стоит сходить в туалет в самолёте

Стюардесса рассказала, как избежать очереди в туалет в самолёте

Путешествие на самолёте может стать настоящим испытанием, особенно когда речь идёт о посещении туалета. На длительных рейсах, когда пространство ограничено, а время в воздухе тянется, многие пассажиры сталкиваются с проблемой выбора подходящего момента для этого. В среднем на 60 человек в самолёте приходится всего один туалет, что может привести к образованию очередей, особенно в моменты, когда доступ к туалету ограничен, например, во время взлёта и посадки.

Фото: commons.wikimedia by Bene Riobó, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ самолёт авиакомпании SAS

Согласно рекомендациям стюардессы, лучше всего избегать походов в туалет сразу после второго приёма пищи. Это связано с тем, что многие пассажиры стремятся воспользоваться туалетом в этот момент, что может привести к длинной очереди и, как следствие, к тому, что вы не успеете вернуться на своё место до начала посадки. В такие моменты, когда объявляют о приближении к приземлению, все спешат в туалеты, что создаёт дополнительную нагрузку на ограниченные ресурсы.

Чтобы избежать неудобств, стоит воспользоваться туалетом сразу после первого приёма пищи, когда большинство людей заняты просмотром фильмов или дремлют. Также полезно следить за картой полёта на экране и планировать свой визит в туалет перед началом посадки.

Кроме того, опытный путешественник советует не забывать о возможности посетить туалет перед взлётом. Он отмечает, что стоит делать это как можно чаще до того, как самолёт начнёт движение. Также стоит обратить внимание на туалеты в задней части самолёта, где, как правило, меньше людей, чем в передней части. Эти простые советы помогут сделать ваше путешествие более комфортным и избежать лишних неудобств.

Уточнения

Туале́т (фр. toilettes), убо́рная, нужни́к устар., ватерклозе́т, клозе́т — помещение для отправления естественных нужд (мочеиспускания и дефекации).

