Заброшенные шахты зовут: Арктическая Коми превращается в декорации постапокалипсиса

Турпоток в Коми вырос на 7% в 2024 году на фоне развития арктического туркластера

2:31 Your browser does not support the audio element. Туризм

Арктические территории Республики Коми становятся новой точкой притяжения для туристов, жаждущих необычных и сильных впечатлений.

Фото: commons.wikimedia by METRO 2033 is licensed under GNU Free Documentation License Припять

Регион делает ставку на развитие "сталкерского" туризма — направленного на исследование заброшенных объектов, постиндустриальных пространств и забытых уголков Севера.

Это направление уже набирает популярность среди искателей приключений, и теперь его планируют развивать системно, в рамках арктического туркластера.

Одним из ключевых направлений сталкер-туризма стала Воркута — город, переживший закрытие угледобывающих предприятий. Руины шахт, заброшенные дома и посёлки вызывают у туристов эффект присутствия в постапокалиптической реальности. Эти места манят не только фотографов и блогеров, но и путешественников, которым надоели традиционные туры.

Инта, Усинск и Усть-Цильма — новые арктические точки

Создаваемый туристический кластер охватывает сразу несколько муниципалитетов: Воркуту, Инту, Усинск и Усть-Цилемский район. Здесь делают ставку не только на "сталкерство", но и на промышленный, культурно-исторический и природный туризм.

В Инте — ворота к национальному парку «Югыд ва» и Приполярному Уралу. Парк растянулся на 300 км, предлагая более двух десятков маршрутов, включая сплавы I–III категории сложности. Это направление подойдет как новичкам, так и опытным туристам.

В Усть-Цильме можно увидеть уникальный обрядовый праздник — "Усть-Цилемская горка", сохранивший традиции поморов. Район также популярен среди любителей арктической рыбалки и уединенного отдыха на фоне северной природы.

Для реализации амбициозных планов власти региона и инвесторы планируют модернизировать транспортную инфраструктуру, в том числе подъездные пути, и создать модульные средства размещения. Финансирование пойдет из федеральных и региональных программ, а также от частных компаний.

В 2024 году Коми уже почувствовала рост интереса: турпоток увеличился на 7%, составив около 300 000 человек. Это важный сигнал, подтверждающий, что северный регион с суровым климатом и индустриальным прошлым может стать одной из самых необычных точек внутреннего туризма в России.

Уточнения

Респу́блика Ко́ми (коми Коми Республика; кратко — Ко́ми) — субъект Российской Федерации, республика в её составе.

