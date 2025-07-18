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Самый весёлый пляж Бразилии: где встретить закат с коктейлем в руке и босыми ногами в песке

Бразилия открыла Порту-Сегуру для массового туризма: чем курорт привлекает гостей
2:44
Туризм

Бразилия — страна бесконечных берегов. Более 7 400 километров побережья манят путешественников со всего мира. Но если вы ограничитесь лишь Рио-де-Жанейро или Сан-Паулу — вы упустите самое живое, самое искреннее. Добро пожаловать в Порту-Сегуру — сердце штата Баия, где пляжный отдых сочетается с культурой, историей и ночной жизнью, от которой голова кругом.

пляжи, Порту-Сегуру
Фото: flickr.com by Adam Jones, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
пляжи, Порту-Сегуру

Откуда всё началось

Именно здесь, в 1500 году, впервые ступили на берег Южной Америки португальцы, встретившись с народом тупиниким. Исторический центр города до сих пор хранит эту память: мощёные улочки, разноцветные фасады, церкви XVI века и музей, рассказывающий о коренных жителях.

Обязательно поднимитесь к маяку — оттуда открываются виды, которые невозможно забыть.

Пляжи на любой вкус

  • Прайя-ду-Эспелью — идеален для романтиков. Вода отражает небо, как зеркало, особенно в отлив. Название говорит само за себя: "espelho” по-португальски — "зеркало".
  • Прайя-ду-Мукуже — идеальное место для активного отдыха. Здесь катаются на кайте, серфят, плавают, а после — идут обедать в прибрежные рестораны.
  • Прайя-де-Таперапуан — эпицентр веселья и выпускных вечеринок.
  • Прайя-де-Мута — тишина, гладкая вода и много солнца для тех, кто устал от шума.

Ночь — это только начало

Пешеходная улица Пассарела-ду-Алкул — то место, где Порту-Сегуру раскрывается по-настоящему. Бары, музыка, танцы до утра и коктейли на каждый вкус: от классической кайпириньи до фирменной капеты.

Вот лишь несколько мест, где стоит заглянуть:

  • Morocha Club — здесь танцуют даже стены;
  • Trancoso Music Cafe — пляж, музыка и морской воздух;
  • Casa 30eUm и Astrolábio — для встреч, коктейлей и бильярда;
  • Cervejaria Kabral — пиво и бургеры под живую музыку;
  • Тоа Тоа — клуб, из которого не хочется уходить.

Где остановиться

Лучше всего бронировать отель у самого океана:

  • Portal Beach Hotel
  • Porto Seguro Praia Resort
  • Best Western Shalimar Praia Hotel
  • Если ближе к истории и колониальной архитектуре — выбирайте Eco Bahia Porto Seguro.

Влюбиться легко

Порту-Сегуру — не просто курорт. Это место, где пляжи, история и люди объединяются в одно большое "бразильское счастье". Но предупреждаем: один раз — и вы захотите возвращаться снова и снова.

Уточнения

Порту-Сегуру (порт. Porto Seguro) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия. Составная часть мезорегиона Юг штата Баия. Ещё в 1500 году в окрестностях будущего города в местности Terra da Vera Cruz высадилась следовавшая в Индию португальская экспедиция Педру Алвариша Кабрала, открывшая Бразилию для европейцев.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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