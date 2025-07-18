Самый весёлый пляж Бразилии: где встретить закат с коктейлем в руке и босыми ногами в песке

Бразилия — страна бесконечных берегов. Более 7 400 километров побережья манят путешественников со всего мира. Но если вы ограничитесь лишь Рио-де-Жанейро или Сан-Паулу — вы упустите самое живое, самое искреннее. Добро пожаловать в Порту-Сегуру — сердце штата Баия, где пляжный отдых сочетается с культурой, историей и ночной жизнью, от которой голова кругом.
Именно здесь, в 1500 году, впервые ступили на берег Южной Америки португальцы, встретившись с народом тупиниким. Исторический центр города до сих пор хранит эту память: мощёные улочки, разноцветные фасады, церкви XVI века и музей, рассказывающий о коренных жителях.
Обязательно поднимитесь к маяку — оттуда открываются виды, которые невозможно забыть.
Пешеходная улица Пассарела-ду-Алкул — то место, где Порту-Сегуру раскрывается по-настоящему. Бары, музыка, танцы до утра и коктейли на каждый вкус: от классической кайпириньи до фирменной капеты.
Вот лишь несколько мест, где стоит заглянуть:
Лучше всего бронировать отель у самого океана:
Порту-Сегуру — не просто курорт. Это место, где пляжи, история и люди объединяются в одно большое "бразильское счастье". Но предупреждаем: один раз — и вы захотите возвращаться снова и снова.
Порту-Сегуру (порт. Porto Seguro) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия. Составная часть мезорегиона Юг штата Баия. Ещё в 1500 году в окрестностях будущего города в местности Terra da Vera Cruz высадилась следовавшая в Индию португальская экспедиция Педру Алвариша Кабрала, открывшая Бразилию для европейцев.
Рыбец, занесенный в Красную книгу, вызывает недовольство рыболовов и экологов. Почему его массовость стала причиной споров и конфликтов?