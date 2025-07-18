Когда-то рай, а теперь — пугающая пустота: туристы забыли эти 10 мест

Бразилия: водопад Гуайра исчез после строительства плотины Итайпу

3:38 Your browser does not support the audio element. Туризм

Когда-то эти места были магнитами для путешественников со всего мира. Сейчас же они напоминают о том, как стремительно может измениться судьба даже самых популярных направлений. Природные катастрофы, войны, экономический спад — вот лишь часть причин, по которым одни курорты превращаются в призраков, а другие теряют блеск.

Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Мьянма, Пейзаж древнего Багана

Блеск и падение

Акапулько, Мексика

Этот курорт был синонимом роскоши и притягивал мировых звёзд. Однако в 1980-х годах началась череда кризисов — Канкун стал новым фаворитом туристов, а насилие, связанное с наркокартелями, окончательно подорвало имидж. Власти пытаются оживить Акапулько, строят отели и усиливают меры безопасности.

Бейрут, Ливан

В 60-е его называли "Парижем Востока", но гражданская война и нестабильность отбросили город назад. Несмотря на спад туризма, у Бейрута есть шансы — при условии стабилизации экономики.

Атлантик-Сити, США

Курорт с историей и казино, в 70-х он блистал. Но кризис 2010-х унёс четыре казино и 8 000 рабочих мест. Сегодня власти делают ставку на бутик-отели и семейный досуг.

Закрытые маршруты и исчезнувшие чудеса

Тропа хиппи

Культовый сухопутный маршрут из Европы в Азию существовал до конца 70-х. Иранская революция и война в Афганистане сделали путь небезопасным. В наши дни он практически забыт.

Вароша, Кипр

Когда-то — роскошный курорт для европейской элиты. После турецкого вторжения в 1974 году район оказался закрыт. Сейчас некоторые зоны открыты, власти планируют новые проекты.

Ледник Чакалтайя, Боливия

Горнолыжный курорт на высоте более 5 000 метров исчез… вместе с ледником. Курорт закрылся в 2006 году, и перспективы на восстановление отсутствуют.

Мьянма

С начала реформ в 90-х страна начала принимать туристов. В 2019 году её посетили более 4 млн человек. Но после переворота 2021 года страна погрузилась в хаос, и туристический поток почти исчез.

Уникальные утраты и обманутые ожидания

Розовые и белые террасы, Новая Зеландия

Эти природные образования считались восьмым чудом света. Вулкан уничтожил их в 1886 году. Сейчас туристы могут наблюдать остатки под водой и пользоваться AR-приложениями.

Водопад Гуайра, Бразилия

Был одним из самых мощных водопадов в мире, пока не исчез после строительства плотины Итайпу. В 1982 году мост обрушился, унеся жизни туристов. С тех пор водопад исчез из карты маршрутов.

Последний шанс на возрождение

Блэкпул, Великобритания

Свет, башня и аттракционы сделали Блэкпул хитом XX века. Но с 60-х годов, с ростом популярности Средиземноморья, курорт утратил позиции. Проблемы усугубились алкоголем и наркоманией.

Сейчас власти позиционируют город как "Столицу семейного отдыха". В 2023 году — 21,5 млн туристов, но в основном — на один день.

Уточнения

Достопримеча́тельность — место, вещь или объект, заслуживающие особого внимания, знаменитые или замечательные чем-либо, например, являющиеся историческим наследием, художественной ценностью.

