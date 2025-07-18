Ciel в Дубае — будущий рекордсмен среди отелей готовится к открытию

В конце текущего года Дубай готовится принять Ciel, амбициозный проект, который претендует на звание самого высокого отеля в мире.
Его высота превысит 365 метров, распределенных по 82 этажам, и предложит гостям 1004 номера, включая 147 роскошных люксов.
На данный момент лобби готово на 65%, а некоторые ресторанные зоны — на 50%. Установка мебели в номерах достигла 45%, а оформление террасы для отдыха — 40%.
Отель расположен в престижном районе Дубай Марина и предлагает захватывающие виды на Персидский залив благодаря панорамным окнам во всю стену.
Ciel не только превзойдет по высоте существующий Gevora Hotel (360 метров), но и удивит своими уникальными удобствами:
Ciel стремится стать не просто местом для проживания, а настоящим символом архитектурного мастерства и роскоши, согласно nypost.
Дубай Марина (араб. مرسى دبي) — район в Дубае, Объединённые Арабские Эмираты. Перспективный строящийся район вокруг рукотворного залива на западе города.
Рыбец, занесенный в Красную книгу, вызывает недовольство рыболовов и экологов. Почему его массовость стала причиной споров и конфликтов?