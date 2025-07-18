Ciel в Дубае — будущий рекордсмен среди отелей готовится к открытию

Символ архитектурного мастерства и роскоши — самый высокий отель в мире примет скоро гостей

1:32 Your browser does not support the audio element. Туризм

В конце текущего года Дубай готовится принять Ciel, амбициозный проект, который претендует на звание самого высокого отеля в мире.

Фото: pixabay.com by Ahmad Ardity, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ дубай

Его высота превысит 365 метров, распределенных по 82 этажам, и предложит гостям 1004 номера, включая 147 роскошных люксов.

На данный момент лобби готово на 65%, а некоторые ресторанные зоны — на 50%. Установка мебели в номерах достигла 45%, а оформление террасы для отдыха — 40%.

Отель расположен в престижном районе Дубай Марина и предлагает захватывающие виды на Персидский залив благодаря панорамным окнам во всю стену.

Ciel не только превзойдет по высоте существующий Gevora Hotel (360 метров), но и удивит своими уникальными удобствами:

Самый высокий панорамный бассейн, расположенный на 76-м этаже на высоте 305 метров.

Небесный ресторан на 74-м этаже и небесный сад-атриум, охватывающий 12 уровней.

Атриум будет представлять собой вертикальные ландшафтные террасы с естественной вентиляцией.

Отель предложит гостям 10 различных баров и ресторанов, включая известный Tattu Dubai с рестораном, баром и лаунж-зоной.

Ciel стремится стать не просто местом для проживания, а настоящим символом архитектурного мастерства и роскоши, согласно nypost.

Уточнения

Дубай Марина (араб. مرسى دبي‎) — район в Дубае, Объединённые Арабские Эмираты. Перспективный строящийся район вокруг рукотворного залива на западе города.



