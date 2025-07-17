Убегая от толпы: разработаны маршруты для приключений в Альпах

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1:18
Туризм

Via delle Valli — серия из 50 маршрутов, созданная для любителей гор, чтобы увести их подальше от популярных туристических мест и познакомить с менее известными уголками Альпийских гор.

Альпы
Фото: Dachstein HDR by Bernd Thaller from Graz, Austria, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Альпы

Маршруты охватывают 50 горных долин Трентино, начинаясь от курорта Мадонна-ди-Кампильо и заканчиваясь у озера Идро, проходят через Доломитовые Альпы Брента и крупнейший в Италии ледник Адамелло. Некоторые маршруты подходят для семейных прогулок, другие — для более сложных восхождений с рекомендацией нанять горного гида. Пройти все маршруты можно за день или растянуть на недели, останавливаясь в горных хижинах.

Эти тропы существовали и раньше, но теперь объединены под общим названием и получают обновленные указатели, карты и файлы GPX. Введен "Паспорт долины", который туристы могут заполнять, чтобы мотивировать себя возвращаться.

Инициатива была разработана местным советом по туризму и направлена на то, чтобы отвести любителей гор от многолюдных мест к менее известным маршрутам, где можно насладиться природой и забыть о повседневных заботах.

Словом, это отличная возможность для тех, кто хочет углубиться в красоту Альп, пишет The Guardian.

Уточнения

Маршру́т (через нем. Мarschroute, от фр. marche — «ход» и route — «дорога») — путь следования объекта, учитывающий направление движения относительно географических ориентиров (или координат), с указанием начальной, конечной и промежуточных точек, в случае их наличия.

 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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