Убегая от толпы: разработаны маршруты для приключений в Альпах

Горы зовут: 50 причин, чтобы отправиться в Альпы

1:18 Your browser does not support the audio element. Туризм

Via delle Valli — серия из 50 маршрутов, созданная для любителей гор, чтобы увести их подальше от популярных туристических мест и познакомить с менее известными уголками Альпийских гор.

Фото: Dachstein HDR by Bernd Thaller from Graz, Austria, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Альпы

Маршруты охватывают 50 горных долин Трентино, начинаясь от курорта Мадонна-ди-Кампильо и заканчиваясь у озера Идро, проходят через Доломитовые Альпы Брента и крупнейший в Италии ледник Адамелло. Некоторые маршруты подходят для семейных прогулок, другие — для более сложных восхождений с рекомендацией нанять горного гида. Пройти все маршруты можно за день или растянуть на недели, останавливаясь в горных хижинах.

Эти тропы существовали и раньше, но теперь объединены под общим названием и получают обновленные указатели, карты и файлы GPX. Введен "Паспорт долины", который туристы могут заполнять, чтобы мотивировать себя возвращаться.

Инициатива была разработана местным советом по туризму и направлена на то, чтобы отвести любителей гор от многолюдных мест к менее известным маршрутам, где можно насладиться природой и забыть о повседневных заботах.

Словом, это отличная возможность для тех, кто хочет углубиться в красоту Альп, пишет The Guardian.

Уточнения

Маршру́т (через нем. Мarschroute, от фр. marche — «ход» и route — «дорога») — путь следования объекта, учитывающий направление движения относительно географических ориентиров (или координат), с указанием начальной, конечной и промежуточных точек, в случае их наличия.

