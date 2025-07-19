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Туристы массово игнорируют отели в Турции: вот почему они стали выбирать аренду квартир

Туристы в Турции стали выбирать аренду квартир вместо отелей
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Туризм

Поток туристов из России в Турцию упал на 5% по сравнению с 2024 годом.

Флаг Турции
Фото: commons.wikimedia.org by Kafkasmurat, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Флаг Турции

Немцев тоже стало меньше на 6%. Дело в том, что цены на отдых, который уже не соответствует определению "бюджетный", очень выросли.

По словам главы Ассоциации отельеров Средиземноморья Каана Кавалоглу, июль и август 2025-го станут самым критичным периодом для Антальи в этом сезоне.

Сейчас туристы вместо отелей предпочитают аренду квартир через онлайн-агрегаторы — в этом году 15 процентов туристов выбрали " апартаменты.

Уточнения

Стамбу́л (тур. İstanbul [isˈtanbuɫ] , ранее известный как Византий (греч. Βυζάντιον), затем как Константинополь (греч. Κωνσταντινούπολις [konstandiˈnupolis]), в древнерусских источниках упоминается как Царьград) — крупнейший город Турции.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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