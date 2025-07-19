Туристы массово игнорируют отели в Турции: вот почему они стали выбирать аренду квартир

Поток туристов из России в Турцию упал на 5% по сравнению с 2024 годом.
Немцев тоже стало меньше на 6%. Дело в том, что цены на отдых, который уже не соответствует определению "бюджетный", очень выросли.
По словам главы Ассоциации отельеров Средиземноморья Каана Кавалоглу, июль и август 2025-го станут самым критичным периодом для Антальи в этом сезоне.
Сейчас туристы вместо отелей предпочитают аренду квартир через онлайн-агрегаторы — в этом году 15 процентов туристов выбрали " апартаменты.
Стамбу́л (тур. İstanbul [isˈtanbuɫ] , ранее известный как Византий (греч. Βυζάντιον), затем как Константинополь (греч. Κωνσταντινούπολις [konstandiˈnupolis]), в древнерусских источниках упоминается как Царьград) — крупнейший город Турции.
Лолита Милявская оказалась под прицелом критики из-за устаревшего образа на фоне своего долгостроя. Что за шутки об ласточках и чем всё закончилось?