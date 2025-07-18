Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Карбид кальция, шумовые отпугиватели и запахи используют против кротов на огороде
Экспедиция ESAG выявила на затонувшем судне хианские амфоры и посуду для пищи
Эти 5 предметов в вашем доме боятся воды как огня: как правильно чистить
Белухи изменяют форму нароста на голове для общения — данные учёных из Виндзора
Простые шаги, чтобы похудеть на 10 кг и сохранить результат: советы диетологов
Сын Павла Прилучного и скандальные носки: неоднозначное видео возмутило Сеть
Специи, которые преобразят ваши блюда
В России разработали биопрепарат для активации иммунитета растений против грибка
Длительный холостой прогрев увеличивает износ двигателя

Природные маршруты и пляжи: в этом французском городке лето ощущается особенно ярко

Бирюзовое море и тишина: почему Жар-сюр-Мер — идеальное место для отдыха
Туризм

Если летом вы жаждете сбежать от рутины и шумного города, есть одно место, которое отвечает всем требованиям: расслабление, природа и бирюзовое море. Этот уголок Вандеи покоряет всё больше отдыхающих — и не зря.

Вандея, пляжи, Франция
Фото: commons.wikimedia.org by Andshel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Вандея, пляжи, Франция

Пляж, который стоит сохранить в списке желаний

Жар-сюр-Мер — жемчужина Атлантики, расположенная на побережье Вандеи. Каждый год этот курорт принимает тысячи туристов, стремящихся к тишине, солнцу и морю.

Главная гордость курорта — восемь ухоженных песчаных пляжей с прозрачной водой, среди которых особенно выделяется пляж Ле-Буавине. Его ценят за мягкий мелкий песок, идеальную чистоту и спокойную атмосферу.

Это место словно создано для целых дней, проведённых в плавании или неспешных прогулках на лодке.

Не только море: прогулки и лес

Жар-сюр-Мер привлекает не только любителей пляжного отдыха. Здесь множество живописных маршрутов для пеших прогулок: лесные тропы, ухоженные дорожки и видовые маршруты на побережье.

Главное преимущество региона — его многообразие. Программа отдыха может включать:

  • купание в океане;
  • семейные прогулки по сосновому лесу;
  • обед в прибрежном ресторане у порта;
  • покупки на колоритном рынке;
  • экскурсии по церквям, аббатствам и часовням.

Такой отпуск подойдёт как семьям с детьми, так и тем, кто ищет оздоровление или просто перезагрузку в межсезонье.

Почему Жар-сюр-Мер выбирают снова и снова

Летом сюда стремятся те, кто хочет по-настоящему расслабиться — без перелётов и смены часовых поясов. Этот курорт успел завоевать славу тихого, но насыщенного места:

"Здесь всё есть для отдыха: чистое море, просторные пляжи, природа, еда и ритм, в котором наконец-то можно выдохнуть", — признаются туристы.

Независимо от того, ищете ли вы отпуск во Франции или небольшой отдых на выходных, Жар-сюр-Мер заслуживает места в вашем списке.

Уточнения

Ванде́я (фр. Vendée, брет. Vande) — департамент на западе Франции, один из департаментов региона Пеи-де-ла-Луар. Административный центр — Ла-Рош-сюр-Йон.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Популярное
Неудобная рыба: почему рыбец вызывает столько проблем на рыбалке

Рыбец, занесенный в Красную книгу, вызывает недовольство рыболовов и экологов. Почему его массовость стала причиной споров и конфликтов?

Массовое размножение рыбца: проблемы для экосистемы и рыболовной индустрии
Кашалот признан самым крупным хищником в истории планеты
Не рыба и не кит: это существо охотится на акул и сражается с монстрами глубин
Парижские модницы выбирают простоту: 7 летних платьев, которые захочется надеть прямо сейчас
Toyota больше не король: японский потомок сбросил с трона создателя — вот новый лидер-гибрид
Михаил Кузьмин: троечники всегда были хорошими организаторами и руководителями Юлиана Погосова Как Израиль сразился за друзов: секреты нового геополитического альянса Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова
Она должна разрывать плоть — но у неё другой вкус: пиранья, которая не собирается жить по правилам
5 лучших рецептов вишнёвой наливки: от классики до коньяка
Он ударил так быстро, что таймер заплакал — нокаут, который потряс ринг и мир за мгновение
Он ударил так быстро, что таймер заплакал — нокаут, который потряс ринг и мир за мгновение
Последние материалы
Совет от Эвелины Блёданс: какие поступки мужчины разрушат отношения
Ученые из Бристоля и Манчестера доказали: собаки могут обнаружить болезнь Паркинсона по запаху
Как Сеззе в Лацио завораживает: уникальный отдых без привычного туристического безумия
Учёные из Университета Флориды выявили новый вирус у животного, принесённого котом
Правильная обувь снижает нагрузку на суставы и позвоночник — исследование
Какие овощи категорически запрещено есть сырыми
Как сохранить молодость после 40: топ-5 косметологических процедур
Daily Mail: учёные зафиксировали признаки возможной инверсии магнитных полюсов Земли
Закроется дверь — откроется другая: Индия готова найти альтернативные источники нефти в условиях санкций
Эти четыре растения отпугивают тараканов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.