Без шенгена и загранпаспорта: новый способ отдыхать, не увольняясь и не копя год

Россияне стали тратить меньше на поездки, но путешествуют чаще — исследование ЮMooney

4:32 Your browser does not support the audio element. Туризм

Каждую пятницу миллионы россиян собирают рюкзаки, бросают ключи от квартиры в сумку — и уезжают. Не в отпуск и не за границу, а просто — ненадолго и поближе. Появился новый тренд: короткие путешествия на 1–3 дня стали для многих настоящей терапией от городской рутины.

Фото: https://unsplash.com/photos/FAn-NWH8Bzw by https://unsplash.com/@micah_hallahan is licensed under https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en Турист

48% россиян выезжают в мини-трипы как минимум раз в месяц, а 12% — почти каждую неделю. И если летом это выглядит логично, то даже весной и осенью 6 из 10 человек не прочь махнуть на пару дней в новое место. Зимой всё иначе — холода останавливают почти всех, лишь 21% продолжают выбираться на короткий отдых.

Куда едут и как

Почти половина (49%) выбирает поездки на своём автомобиле — так удобнее и дешевле. Поезда и электрички занимают второе место (26%), а вот каршеринг остаётся экзотикой — им пользуется всего 1%.

Маршруты предсказуемы:

51% уезжают в соседний регион

26% остаются в пределах своей области

20% добираются до удалённых уголков страны

За границу вырываются лишь 2%, а ещё 1% предпочитает неспешные прогулки по родному городу.

Когда россияне выезжают

Чаще всего — с пятницы по воскресенье. Такие поездки популярны у 57% респондентов. Праздничные выходные тоже нарасхват: 48% стараются уехать именно в это время. А вот будни предпочитают только 8% — видимо, для тех, кто не любит толпу.

Сколько это стоит

Мини-отдых не пробивает дыры в кошельке. Самые крупные траты — на бензин и транспорт (51%). Ещё 45% уходит на перекусы, 35% — на кафе и рестораны. Жильё бронируют 30% путешественников, а 26% стараются экономить по максимуму.

Как планируют

55% заранее прикидывают, сколько потратят. Из них только 18% составляют чёткий бюджет. А 25% — живут по принципу «как пойдёт».

Спрос на туризм растёт

Летом 2025 года количество оплат туруслуг подскочило на 60%, а оборот — на 19%. При этом средний чек снизился, значит, путешествовать стали чаще, но экономнее. Билеты на электрички, автобусы и самолёты покупают активнее. Взлетел интерес к кино, паркам, кафе и сувенирам.

Похоже, для многих короткое путешествие стало новой нормой: живём в ритме города, а отдыхаем — в режиме выходного побега.

Уточнения

2ГИС (также 2GIS; произн. двагис) — название выпускающегося с 1999 года электронного справочника с картами городов и фирменное наименование компании-разработчика ООО «ДубльГИС» (до ребрендинга в 2011 году справочник также назывался «ДубльГИС»). В арабоязычных странах справочник носит название Urbi.

