Без шенгена и загранпаспорта: новый способ отдыхать, не увольняясь и не копя год

Каждую пятницу миллионы россиян собирают рюкзаки, бросают ключи от квартиры в сумку — и уезжают. Не в отпуск и не за границу, а просто — ненадолго и поближе. Появился новый тренд: короткие путешествия на 1–3 дня стали для многих настоящей терапией от городской рутины.
48% россиян выезжают в мини-трипы как минимум раз в месяц, а 12% — почти каждую неделю. И если летом это выглядит логично, то даже весной и осенью 6 из 10 человек не прочь махнуть на пару дней в новое место. Зимой всё иначе — холода останавливают почти всех, лишь 21% продолжают выбираться на короткий отдых.
Почти половина (49%) выбирает поездки на своём автомобиле — так удобнее и дешевле. Поезда и электрички занимают второе место (26%), а вот каршеринг остаётся экзотикой — им пользуется всего 1%.
51% уезжают в соседний регион
26% остаются в пределах своей области
20% добираются до удалённых уголков страны
За границу вырываются лишь 2%, а ещё 1% предпочитает неспешные прогулки по родному городу.
Чаще всего — с пятницы по воскресенье. Такие поездки популярны у 57% респондентов. Праздничные выходные тоже нарасхват: 48% стараются уехать именно в это время. А вот будни предпочитают только 8% — видимо, для тех, кто не любит толпу.
Мини-отдых не пробивает дыры в кошельке. Самые крупные траты — на бензин и транспорт (51%). Ещё 45% уходит на перекусы, 35% — на кафе и рестораны. Жильё бронируют 30% путешественников, а 26% стараются экономить по максимуму.
55% заранее прикидывают, сколько потратят. Из них только 18% составляют чёткий бюджет. А 25% — живут по принципу «как пойдёт».
Летом 2025 года количество оплат туруслуг подскочило на 60%, а оборот — на 19%. При этом средний чек снизился, значит, путешествовать стали чаще, но экономнее. Билеты на электрички, автобусы и самолёты покупают активнее. Взлетел интерес к кино, паркам, кафе и сувенирам.
Похоже, для многих короткое путешествие стало новой нормой: живём в ритме города, а отдыхаем — в режиме выходного побега.
2ГИС (также 2GIS; произн. двагис) — название выпускающегося с 1999 года электронного справочника с картами городов и фирменное наименование компании-разработчика ООО «ДубльГИС» (до ребрендинга в 2011 году справочник также назывался «ДубльГИС»). В арабоязычных странах справочник носит название Urbi.
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