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Сполето превращается в перекрёсток миров: фестиваль меняет судьбу Умбрии

Фестиваль Двух Миров сделает Сполето культурным центром Умбрии в 2025 году
3:46
Туризм

Сполето — живописный город Умбрии, который вскоре получит статус настоящего культурного центра благодаря знаменитому Фестивалю двух миров.

этруски, мозаика
Фото: commons.wikimedia by Sailko, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
этруски, мозаика

Этот фестиваль привлекает артистов и гостей со всего мира, делая Сполето настоящим перекрёстком культур и искусства. Но вокруг города расположены и менее известные, но не менее интересные деревни — Cerreto di Spoleto и Monteleone di Spoleto, которые когда-то были частью одного герцогства и сохраняют богатое историческое наследие.

Cerreto di Spoleto уютно расположилось в долине Вальнерина с захватывающими видами на слияние рек Нера и Виги. Главной жемчужиной здесь считаются термы Трипонцо — огромный комплекс площадью около 1700 квадратных метров и парком на пять гектаров, которые привлекают любителей отдыха и оздоровления. Название деревни связано с густыми лесами Серри, а благодаря развитию торговли шафраном, Cerreto стал важным центром региона. К слову, здесь зародился термин "шарлатан", что отражается в ежегодных фестивалях, посвящённых этому слову и истории его происхождения.

Исторический центр Cerreto di Spoleto гордится площадью Понтанано с изящными дворянскими зданиями и двумя важными церквями — Санта-Мария-Аннунциата и Сан-Никола. В окрестностях можно посетить Борго Черрето, Музей мумий, живописные деревни Понте и Роккетта, а также замки, которые охраняют богатое прошлое этих мест. Особое внимание стоит уделить металлургическому заводу Трипонцо, славящемуся своими горячими источниками — это уникальное сочетание истории и природы.

Monteleone di Spoleto — это еще одна жемчужина региона с богатым историческим наследием. Здесь до сих пор сохраняются традиции производства древней зерновой культуры полбы, а также развито ремесло, связанное с обработкой железа. Деревня окружена крепостной стеной, внутри которой пролегают узкие извилистые улочки, украшенные арками и домами с характерными остроконечными крышами.

Центр Monteleone украшают главная площадь с церковью и комплексом Сан-Франческо, а также Музей колесницы, где можно увидеть копию этрусской колесницы VI века до нашей эры — настоящий символ древних цивилизаций, которые населяли эти земли. Комплекс Сан-Никола хранит ценные произведения искусства, а Рыночная площадь с башней дополняют средневековый облик деревни.

Не менее интересны и археологические находки, которые были сделаны за стенами Monteleone di Spoleto. Здесь проложены пешеходные тропы, среди которых особо выделяется Путь Святого Бенедикта — маршрут, который ежегодно привлекает паломников и туристов, желающих погрузиться в атмосферу духовности и истории. Cerreto di Spoleto, находящееся рядом с Виа Ди Франческо, является важной точкой для тех, кто выбирает медленный туризм и ценит неспешное знакомство с культурой и природой Умбрии.

Таким образом, регион вокруг Сполето — это не просто живописные пейзажи, но и настоящая сокровищница культурных и исторических достопримечательностей: от шафрановых торговых центров и термальных ванн до древних этрусских колесниц и средневековых крепостей. Этот край сочетает в себе уникальные природные условия и богатейшее культурное наследие, делая его душой и гордостью Умбрии.

Уточнения

Споле́то (итал. Spoleto, лат. Spoletium) — город в итальянской провинции Перуджа, в 95 км к северу от Рима, на реке Мареджии. Население — 39 128 жит. (2008). Покровителем города почитается святой Понциан, день памяти отмечается 14 января.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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