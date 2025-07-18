Сеззе: уютный оазис Италии, полный секретов и гастрономических чудес — откройте для себя настоящий рай

Как Сеззе в Лацио завораживает: уникальный отдых без привычного туристического безумия

2:27 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пока все мечутся между Римом и Неаполем, в самом сердце Лацио прячется город Сеззе — спокойный, аутентичный и очаровательный. Если вы давно ищете Италию без шума экскурсионных групп, бесконечных очередей и навязчивых селфи с Колизеем на фоне — Сеззе вас приятно удивит.

Фото: commons.wikimedia.org by FilipposTrains, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сеззе, Италия

Что здесь особенно

Город расположен на склонах гор Лепини, окружён оливковыми рощами и словно застыл во времени: узкие мощёные улочки, старинные соборы и неспешный ритм жизни. Здесь вы не просто отдыхаете — вы дышите Италией.

Любители вина будут в восторге: Сеззе славится своими виноградниками не хуже Тосканы. Винодельни, как, например, хозяйство семьи Томеи, производят вино по старинным рецептам, берущим начало ещё с времён Древнего Рима. Да, Цицерон, вероятно, тоже знал толк в бокале местного.

Обед с видом и ужин под звёздами

Остановитесь в ресторане Torre Pani Ristorante di Montagna: здесь вас ждут блюда региональной кухни, живописные виды и идеальная атмосфера, чтобы влюбиться в итальянскую гастрономию. И всё это — без суеты.

Для неспешной прогулки отправляйтесь в парк Маккья, где можно устроить пикник с остатками вчерашнего ужина (или с парой свежих каннолли). А если хочется чего-то по-настоящему уникального — посетите Фоссо-Бриволько с отпечатками лап динозавров, которым более 100 миллионов лет. Да, Сеззе умеет удивлять.

Древности, которые дышат

Археологический музей города находится прямо в старой ратуше и рассказывает о Сеззе с доисторических времён. А собор Санта-Мария добавляет дух средневековой строгости — всё в шаговой доступности, всё - без лишней суеты.

Как добраться и где остановиться

До Сеззе удобно доехать поездом из Рима (около трёх часов) или из Неаполя (примерно 4,5 часа). По приезде разместитесь, например, в отеле Sole Dall'Alba Al Tramonto с потрясающим видом на горы — идеально, чтобы отдохнуть после насыщенного дня.

А если останется время, совершите короткую поездку в один из соседних городков с водопадами и минимальным числом туристов — Италия умеет прятать свои лучшие сокровища в самых неожиданных местах.

Уточнения

Ла́цио (итал. Lazio, лат. Latium) — административная область в Италии. Столица — город Рим. Климат мягкий, средняя температура в январе составляет +9—10°C, в июле — 24—25°C.

