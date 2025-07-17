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Орей: сокровища Бретани, которые вы не знали — раскроем тайны живописного городка!

Секреты Орей: всё о рынках, прогулках и паломничествах в сердце Бретани
2:22
Туризм

На первый взгляд Орей — ещё один живописный городок в сердце Бретани. Узкие мощёные улочки, старинная церковь на холме и средневековый арочный мост, ведущий к порту Сен-Густан. Но за этим уютом скрывается гораздо больше — здесь сплетаются история, духовность и жизнь настоящей Франции.

Орей, Бретань
Фото: commons.wikimedia.org by milivanily, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Орей, Бретань

Время на террасах и рынках

Днём набережная Сен-Густан наполняется ароматом свежесваренного кофе, а лодки мягко покачиваются на волнах. Вечером она превращается в шумное и яркое пространство: бокалы звенят, а уличные музыканты создают настроение.

По понедельникам улицы Орея превращаются в большой базар с местными сырами и хлебом, а по пятницам у церкви Сен-Жильда разворачивается фермерский рынок.

Где гулять и куда идти

За пределами центра открываются маршруты для пеших и велосипедных прогулок. Пройдитесь вверх по Ле-Рамп-дю-Лош — оттуда открывается панорама с крышами города и пейзажами долины Пэи-д'Оре. Если ищете вызов, выбирайте маршрут через природный парк Гольф-дю-Морбиан. Тропа начинается прямо у порта.

Сент-Анн-д'Орей: место силы

Всего в нескольких километрах от города — одно из важнейших паломнических мест Франции. Именно здесь, согласно легенде, в XVII веке появилась Святая Анна, мать Девы Марии. В центре внимания — грандиозный собор XIX века с витражами, галереями и атмосферой умиротворения.

Как добраться и что рядом

Ближайший крупный аэропорт — Нант-Атлантик. Из Нанта можно доехать в Орей за 2 часа 20 минут (автобус + поезд). Альтернатива — прямой скоростной поезд TGV из Парижа, дорога займёт чуть меньше трёх часов. И да, Париж вполне подойдёт как старт путешествия.

Из Орея можно отправиться в морскую прогулку по заливу Морбиан, а за 10 минут на поезде — оказаться в городе Ванн с его крепостными стенами и тихими садами. Также рядом — Карнак, где вас ждут 3000 доисторических менгиров, пляжи с белым песком и свежие устрицы на берегу Киберона.

Уточнения

Брета́нь (фр. Bretagne, брет. Breizh; галло Bertaèyn) — регион на северо-западе Франции, составляет большую часть одноимённой исторической области и расположен на одноимённом полуострове, омываемом с севера Ла-Маншем, а с юга Бискайским заливом. Административный центр региона — город Ренн.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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