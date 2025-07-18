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Мацумото — забытый уголок Японии: откройте секреты Вороньего замка

История на ладони: самый красивый замок Японии находится не в Токио
2:38
Туризм

Япония всегда очаровывала своими контрастами — от футуристических улиц Токио до спокойных уголков, в которых время будто остановилось. Один из таких — город Мацумото в префектуре Нагано, спрятанный в предгорьях Японских Альп, всего в трёх часах пути на автобусе от Токио.

замок, Япония
Фото: commons.wikimedia.org by Balon Greyjoy, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
замок, Япония

Главная жемчужина города — замок Мацумото, или как его называют в народе, "Вороний замок" благодаря чёрному фасаду. Он входит в число всего 12 сохранившихся оригинальных замков Японии и считается национальным достоянием.

Архитектура с хитринкой

На первый взгляд, у замка пять этажей. Но стоит зайти внутрь — и обнаружится секретный шестой. Этот скрытый уровень служил ловушкой для врагов. Ещё одна оборонительная хитрость — крутые, почти вертикальные лестницы между этажами.

"Смотровая площадка на вершине башни открывает захватывающий вид на горы, а на террасе для наблюдения за луной можно почувствовать умиротворение мирной эпохи".

Замок построили в 1594 году по приказу клана Исикава — по легенде, чёрный цвет фасада был дан в честь Тоётоми Хидэёси, их могущественного покровителя, контролировавшего замок в Осаке.

История в действии

Каждый май и октябрь территория замка оживает благодаря исторической реконструкции: звучат мушкеты, гремит огнестрельное оружие, а самураи в доспехах демонстрируют навыки стрельбы. Всё это устраивает Оружейный корпус Мацумото, возрождая дух феодальной эпохи.

Что ещё посмотреть в Мацумото

Город наполнен молодёжной атмосферой: крафтовые кафе, лавки с сувенирами, уличная еда и неспешные прогулки. Всего в 10 минутах от замка — район Накамати. Это бывший торговый квартал Эдо, где сегодня можно найти:

  • бутики с изделиями ручной работы,
  • традиционные японские гостиницы,
  • кафе с японским уютом и интересной кухней.

Рекомендуем заглянуть в кафе Nakamachi за нежнейшими блинчиками-суфле и кофе, а также в Sakaba Ikkoku — для ценителей морепродуктов.

Вкус настоящей Нагано

Не уезжайте, не попробовав собу — знаменитую гречневую лапшу. Варианты:

  • Кисоя — уютное место у Накамати,
  • Номуги — с меню из холодной и горячей соба, включая варианты с маринованными овощами.

Секрет — не только в лапше, но и в манерах. Отточите навыки владения палочками и не забудьте изучить базовый ресторанный этикет.

Уточнения

Тоёто́ми Хидэёси (яп. 豊臣 秀吉, 6 февраля 1536 года либо 26 марта 1537 года — 18 сентября 1598 года) — японский военный и политический деятель, объединитель Японии.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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