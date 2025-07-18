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Ретроградный Меркурий: всего лишь космическая шутка или реальная угроза для ваших поездок?

Меркурий ретроградный: что это значит для вашей поездки и как подготовиться
2:18
Туризм

Вы наверняка слышали фразу: "Всё пошло не так — наверное, Меркурий снова ретроградный". Эта планета регулярно становится героем шуток, тревожных прогнозов и астрологических предупреждений. Но что на самом деле означает "ретроградный Меркурий" и стоит ли паниковать, если ваша поездка совпала с этим периодом?

Девушка ждет рейса
Фото: flickr.com by Mzximvs VdB, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Девушка ждет рейса

Что такое ретроградное движение?

Несмотря на грозное название, Меркурий никуда не летит задом наперёд. Это всего лишь оптическая иллюзия, объясняют в Планетарном обществе.

Наблюдателям с Земли кажется, что планета движется в обратную сторону, когда на самом деле она просто "обгоняет" нас на своей орбите. Аналогичный эффект можно ощутить, сидя в поезде, когда соседний поезд начинает движение — возникает иллюзия, что едете вы.

Такое явление может наблюдаться у всех планет, но Меркурий делает это чаще, так как его орбита занимает всего 88 дней. В результате, каждые несколько месяцев мы попадаем в очередной виток "астрологического хаоса".

Астрология против науки

С точки зрения физики, причин для беспокойства нет.

"Идея о том, что гравитация далёких небесных тел как-то влияет на нашу жизнь, просто не выдерживает научной критики", — утверждает планетарный астроном Жан-Люк Марго.

Но если вы склонны верить в астрологические интерпретации, то, возможно, для вас это не просто совпадение. Меркурий символизирует коммуникации, технологии и путешествия. И именно эти сферы, по мнению астрологов, становятся уязвимыми во время ретроградного периода.

Стоит ли отказываться от поездок?

Нет! Даже если звёзды предупреждают, вы — не пленник планет. Просто будьте внимательны. Издание советует:

  • планировать поездку заранее,
  • не опаздывать в аэропорт,
  • перепроверять документы и брони,
  • предусмотреть запас времени на пересадки.

"Не торопиться — не значит ехать медленно. Это значит дать себе пространство на случай непредвиденного".

Даже если ретроградный Меркурий — всего лишь космическая шутка, немного дополнительной подготовки ещё никому не навредило.

Уточнения

Ретроградный Меркурий (от лат. retrogradus - "отступающий", "идущий назад") — астрономическое явление, при котором возникает иллюзия движения планеты Меркурия в обратном направлении. Явление ретроградного Меркурия — повторяющееся. В среднем в течение одного года случается около трёх таких положений планеты, каждое длится приблизительно три недели.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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