Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пельмени в духовке: рецепт приготовления в горшочках
Секрет счастливой старости в Италии: льготы, путешествия и активность
Дом дракона обошли на Эмми‑2025: фанаты возмущены решением
Исследователи подтвердили способность ленивцев переплывать водоёмы при угрозе
Назван самый мощный танк ВС РФ в зоне спецоперации
Автодор: проезд по участку трассы М-12 от Дюртюли до Ачита обойдётся в 1713 рублей
Минобрнауки сообщило о разработке точного метода моделирования борных нанотрубок в СГУ
Новый очаг: помидоры могут усиливать изжогу и воспаление ЖКТ
Продажа доли в коммунальной квартире: порядок уведомления соседей и судебная практика

Скрытые доплаты и разочарование: подводный камни отелей all-inclusive

Вице-президент АТОР Ромашкин: туристы жалуются на скрытые доплаты в отелях all inclusive
2:24
Туризм

Главной причиной недовольства туристов отелями «всё включено» становится несоответствие ожиданий и реального перечня услуг. Об этом в разговоре с Pravda.Ru сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.

Ромашкин объяснил, что главная проблема — в отсутствии унифицированных стандартов.

Он отметил, что формат "все включено" не приведен к единому стандарту и трактуется отелями по-разному. По его словам, в России принят ГОСТ, регламентирующий услуги в рамках системы «всё включено», но он носит добровольный характер.

"Какой набор услуг предоставит отель под вывеской "все включено", известно только одному отелю. Не то чтобы он это скрывает — вы можете это все прочитать на сайте", — пояснил Ромашкин.

По его словам, туристы часто недовольны, когда, рассчитывая на полный спектр услуг, на месте обнаруживают, что за некоторые услуги необходимо доплатить.

"Обычно туристы недовольны, когда платные услуги разрастаются и слишком часто приходится платить", — отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что одной из распространенных причин разочарования становится питание по системе "шведский стол".

"Шведские столы просто не адаптированы под российские какие-то вкусы — борща нет или однообразная еда", — добавил Ромашкин.

Ещё одной проблемой, по его словам, может стать расположение отеля. Во многих зарубежных странах, особенно в Турции, выйти за территорию отеля зачастую некуда.

"Ваша жизнь вся будет проходить на территории отеля. С одной стороны, туристы с детьми этому радуются, а туристы без детей говорят: "А куда можно пойти?" Никуда нельзя пойти", — пояснил он.

Он добавил, что ряд отелей может сильно ограничивать набор бесплатных услуг в целях экономии, что также вызывает недовольство клиентов.

Несмотря на это, эксперт рекомендует выбирать отдых по системе all inclusive, но с предварительным изучением информации. Ромашкин также посоветовал заранее уточнять наличие конкретных услуг, если турист рассчитывает на определенные активности или алкогольные напитки.

"Если вы планируете, например, кататься на сапе — посмотрите: сап включен в стоимость?" — пояснил специалист.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Сейчас читают
Учёные связали оседание литосферы в США с плитой Фараллон
Наука и техника
Учёные связали оседание литосферы в США с плитой Фараллон Аудио 
Инструктор Фредерик Монтанье назвал страх главной причиной нападения медведя
Домашние животные
Инструктор Фредерик Монтанье назвал страх главной причиной нападения медведя Аудио 
Эксперт Пылаев: Су-57 способен обманывать украинскую ПВО
Военные новости
Эксперт Пылаев: Су-57 способен обманывать украинскую ПВО Аудио 
Популярное
Не просто лёд, а пороховая бочка: под Антарктидой нашли то, что ускорит её исчезновение

Учёные составили самую точную карту подлёдного ландшафта Антарктиды — и обнаружили тревожные особенности, влияющие на устойчивость ледяного щита.

Гляциологи из Британии создали точнейшую карту рельефа под Антарктидой
Лада Веста 2022–2024 годов почти не продаётся на вторичном рынке
Почти новая, но никому не нужна: что не так с Вестой после 2022 года
Как выживают те, кто встретил медведя: их действия противоречат всему, что подсказывает страх
Это открытие держали в секрете годами: на глубине нашли источник кислорода вне биологии
Баку молчит об убитых гражданах на Украине. Но в соцсетях обсуждают версии Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Рождён королём, но обречён с рождения: почему львята редко доживают до первого года жизни
Они ловят змей и скрываются в норах: удивительный мир барханных котов
Что убивает рыбу в Нижегородской области: причины массового замора на реке Сундовик
Что убивает рыбу в Нижегородской области: причины массового замора на реке Сундовик
Последние материалы
Россия готова к военно-техническим мерам при угрозах в Арктике — посол Барбин
Политолог назвал сохранение Умерова в переговорной группе Украины уступкой Вашингтону
Какие упражнения развивают квадрицепсы, бицепсы бедра и ягодичные мышцы — разъяснения экспертов
Иск к Дмитрию Певцову: судьба театра Мел и обвинения в нелицеприятных высказываниях
Секреты карьеры Валерии: роль Иосифа Пригожина в её успехе
Уход за кожей после пребывания на солнце: рекомендации по выбору маски
MWM: Системы Patriot на Украине были уничтожены ударами "Искандер-М"
Агапкин: купание рядом с утками может вызвать церкариоз
Стиви Уандер ответил на слухи о своей слепоте и поразил признанием
Палеобиолог Кеншу Симада доказал, что мегалодон не был быстрым пловцом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.