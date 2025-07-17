Скрытые доплаты и разочарование: подводный камни отелей all-inclusive

Вице-президент АТОР Ромашкин: туристы жалуются на скрытые доплаты в отелях all inclusive

2:24 Your browser does not support the audio element. Туризм

Главной причиной недовольства туристов отелями «всё включено» становится несоответствие ожиданий и реального перечня услуг. Об этом в разговоре с Pravda.Ru сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.

Ромашкин объяснил, что главная проблема — в отсутствии унифицированных стандартов.

Он отметил, что формат "все включено" не приведен к единому стандарту и трактуется отелями по-разному. По его словам, в России принят ГОСТ, регламентирующий услуги в рамках системы «всё включено», но он носит добровольный характер.

"Какой набор услуг предоставит отель под вывеской "все включено", известно только одному отелю. Не то чтобы он это скрывает — вы можете это все прочитать на сайте", — пояснил Ромашкин.

По его словам, туристы часто недовольны, когда, рассчитывая на полный спектр услуг, на месте обнаруживают, что за некоторые услуги необходимо доплатить.

"Обычно туристы недовольны, когда платные услуги разрастаются и слишком часто приходится платить", — отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что одной из распространенных причин разочарования становится питание по системе "шведский стол".

"Шведские столы просто не адаптированы под российские какие-то вкусы — борща нет или однообразная еда", — добавил Ромашкин.

Ещё одной проблемой, по его словам, может стать расположение отеля. Во многих зарубежных странах, особенно в Турции, выйти за территорию отеля зачастую некуда.

"Ваша жизнь вся будет проходить на территории отеля. С одной стороны, туристы с детьми этому радуются, а туристы без детей говорят: "А куда можно пойти?" Никуда нельзя пойти", — пояснил он.

Он добавил, что ряд отелей может сильно ограничивать набор бесплатных услуг в целях экономии, что также вызывает недовольство клиентов.

Несмотря на это, эксперт рекомендует выбирать отдых по системе all inclusive, но с предварительным изучением информации. Ромашкин также посоветовал заранее уточнять наличие конкретных услуг, если турист рассчитывает на определенные активности или алкогольные напитки.

"Если вы планируете, например, кататься на сапе — посмотрите: сап включен в стоимость?" — пояснил специалист.