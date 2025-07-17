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Как избежать кошмара на природе: советы эксперта по безопасности

Пьяные компании и агрессивные местные: эксперт по безопасности рассказал, как не стать жертвой на отдыхе
2:39
Туризм

Лес, шашлыки, палатка — звучит как идиллия. Но далеко от города кроме зверей можно встретить и других, куда более опасных хищников — людей. Грубые пьяные компании, агрессивные незнакомцы и местные, недовольные присутствием туристов, могут обернуть выходные в кошмар.

Женщина, отдыхающая на скамейке, вид в профиль
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина, отдыхающая на скамейке, вид в профиль

Об этом напомнил специалист по безопасности и выживанию Эдуард Халилов в беседе с Общественной службой новостей. Он объяснил, как не стать лёгкой добычей и что делать, если ситуация становится тревожной.

Начинается всё с маршрута

Перед поездкой важно не просто выбрать красивое место, но и узнать, безопасно ли там находиться. Халилов рекомендует:

  • изучить информацию в интернете;
  • пообщаться с теми, кто уже бывал в этом районе;
  • избегать территорий, где местные агрессивно настроены к приезжим.

По его словам, в некоторых регионах туристов "не любят": там может случиться всё - от угроз до испорченного автомобиля.

"Лучше сядьте в машину и езжайте в другое место"

"Если вы приехали и видите, что есть какая-то агрессия, другие компании ведут себя неадекватно, то поверьте, к вечеру они выпьют водки и станут ещё более неадекватными… Лучше сядьте в машину и езжайте в другое место", — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что глупо надеяться, что конфликт сам собой рассосётся: сначала музыка и крики, потом просьбы сигарет, алкоголя, а дальше — уже потенциальная угроза. Особенно если рядом дети.

Без связи — без защиты

На природе может не быть сигнала. А значит — ни вызвать полицию, ни получить помощь в экстренной ситуации не получится. И даже если сеть появится, есть ли гарантия, что помощь успеет вовремя?

Поэтому ключевое правило — не доводить до конфликтов и вовремя уйти.

Разговор как способ обезопасить себя

Если поблизости уже отдыхает компания — стоит просто подойти, поздороваться, обменяться парой фраз. Так можно понять, насколько адекватны люди рядом.

"Когда есть несколько компаний и они объединены, потенциально опасные личности не будут вести себя вульгарно и агрессивно… Всем нужна лёгкая добыча", — подчёркивает Халилов.

Минимум — баллончик

Независимо от того, где вы отдыхаете — в лесу, в парке или у озера, стоит всегда иметь при себе средство самообороны. Идеальный вариант — перцовый баллон. Он эффективен не только против диких животных, но и против тех, кто ведёт себя как зверь.

Уточнения

Газовый баллончик — гражданское газовое оружие самообороны, снаряженное слезоточивыми или раздражающими веществами (ирритантами), предназначенное для необходимой обороны от людей и для защиты от агрессивных животных (собак, волков, также производятся специальные баллончики от медведей, увеличенного объёма и дальности действия).

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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