Подростки в смертельной ловушке: как девять часов спасения изменили их судьбы

Трое подростков, решивших срезать путь во время прогулки по горной местности, оказались в смертельно опасной ловушке — на узком уступе склона горы Южная Демерджи. Их попытка самостоятельно выбраться из трудной ситуации едва не стоила жизни.
Когда стемнело, стало ясно: надежды на самостоятельный спуск нет. Ребята провели неизвестное время в ожидании, прежде чем позвать на помощь. Операция по спасению началась ночью и продолжалась девять часов.
Место, где нашли подростков, находилось высоко над знаменитой Долиной привидений, на практически вертикальной скале, куда невозможно было добраться без специального снаряжения. Сотрудники "Крым-СПАС" прокладывали альпинистские перила и поочередно эвакуировали подростков вниз.
"Проложив вертикальные верёвочные перила, сотрудники "Крым-Спас” по очереди эвакуировали туристов вниз по склону", — говорится в официальном сообщении.
Как сообщает argumenti. ru двое из подростков ещё не достигли совершеннолетия. Как установили позже, они намеренно отклонились от основного маршрута, чтобы "срезать" путь. Но вместо короткой тропы оказались в ловушке без шансов на безопасный спуск.
Такие истории — напоминание о том, насколько важна осторожность в горах, даже если путь кажется знакомым и простым.
Демерджи́-яйла́ (укр. Демерджі-яйла, крымскотат. Demirci yayla) — горный массив (яйла) Главной гряды Крымских гор в Алуштинском регионе Крыма, в переводе с крымскотатарского означает "кузнец". В Средние века греки называли гору Фуна — "дымящаяся". Это название осталось за крепостью у подножия горы.
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