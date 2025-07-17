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Подростки в смертельной ловушке: как девять часов спасения изменили их судьбы

Крым: трое подростков застряли на склоне горы Южная Демерджи — спасение длилось 9 часов
1:30
Туризм

Трое подростков, решивших срезать путь во время прогулки по горной местности, оказались в смертельно опасной ловушке — на узком уступе склона горы Южная Демерджи. Их попытка самостоятельно выбраться из трудной ситуации едва не стоила жизни.

заблудившийся человек
Фото: commons.wikimedia.org by Aliibney, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
заблудившийся человек

Девять часов спасения в темноте

Когда стемнело, стало ясно: надежды на самостоятельный спуск нет. Ребята провели неизвестное время в ожидании, прежде чем позвать на помощь. Операция по спасению началась ночью и продолжалась девять часов.

Место, где нашли подростков, находилось высоко над знаменитой Долиной привидений, на практически вертикальной скале, куда невозможно было добраться без специального снаряжения. Сотрудники "Крым-СПАС" прокладывали альпинистские перила и поочередно эвакуировали подростков вниз.

"Проложив вертикальные верёвочные перила, сотрудники "Крым-Спас” по очереди эвакуировали туристов вниз по склону", — говорится в официальном сообщении.

Ошибка, которая едва не стоила жизни

Как сообщает argumenti. ru двое из подростков ещё не достигли совершеннолетия. Как установили позже, они намеренно отклонились от основного маршрута, чтобы "срезать" путь. Но вместо короткой тропы оказались в ловушке без шансов на безопасный спуск.

Такие истории — напоминание о том, насколько важна осторожность в горах, даже если путь кажется знакомым и простым.

Уточнения

Демерджи́-яйла́ (укр. Демерджі-яйла, крымскотат. Demirci yayla) — горный массив (яйла) Главной гряды Крымских гор в Алуштинском регионе Крыма, в переводе с крымскотатарского означает "кузнец". В Средние века греки называли гору Фуна — "дымящаяся". Это название осталось за крепостью у подножия горы.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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