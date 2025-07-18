Бар на Миконосе стал кошмаром для туристов — но он всё ещё работает

Греция: DK Oyster на Миконосе обвинили в списании лишних сумм с карт

4:23 Your browser does not support the audio element. Туризм

Миконос. Белоснежные домики, бирюзовое море, уединённые бухты. А ещё - пляж Платис-Ялос, где один бар, словно магнит, притягивает туристов. Проблема в том, что отдыхающие уезжают оттуда не с морским загаром, а с опустевшими банковскими счетами и тяжёлым осадком.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use счёт за отдых

Речь идёт о заведении DK Oyster — баре, который вот уже несколько лет регулярно попадает в негативные отзывы путешественников, несмотря на своё "лакшери”-позиционирование.

"Бесплатные лежаки" с подвохом

Схема проста, как всё гениальное (или коварное?): туристам обещают бесплатные шезлонги и зонтики, если они закажут напитков на 50 евро. Место — прямо у воды, выглядит шикарно, музыка играет, всё красиво. Но, как выясняется, самое интересное начинается после этого.

"Вам предложат бесплатные лежаки, если вы возьмёте напитков на 50 евро. А потом принесут счёт, который обеспечит вам сердечный приступ", — предупреждают пострадавшие.

"Большое или маленькое пиво?"

"Нас спросили, хотим ли мы "большое или маленькое пиво" Но, чтобы мы ни ответили, нам принесли огромные стеклянные бутылки пива и позже запросили по 35 евро за напиток, независимо от объёма и вида", — вспоминает один турист, как невинный выбор превратился в сюрпризм.

Рыба за 350 евро, обед за 1000

В другом отзыве женщина рассказала о "самом дорогом ужине в жизни":

"За целую рыбу мы заплатили 350 евро, а за три блюда — 1000 евро. Худший опыт на Миконосе", — пишет она.

Суммы в счёте оказываются значительно выше, чем ожидалось. Причём даже те, кто платит картой, сталкиваются с неожиданностями:

"Мы заплатили 116 евро за два напитка. А вернувшись домой, обнаружили списание на 300 евро — за обед, которого не было, и чаевые в 25%", — сообщают многие туристы.

35 евро за воду и насмешки официанта

"Мы получили меню только после того, как сели за столик. Официант стоял и ждал, настаивая, чтобы мы заказали немедленно. После того как мы сделали заказ, он начал насмехаться над нами, говоря, что мы голландцы, вечно скупые и шокированы ценами. Но 35 евро за литр газировки — это безумие по любым меркам", — гости из Нидерландов были особенно возмущены.

Оскорбления — даже если ты не клиент

Нашёлся и такой турист, который даже не заходил в бар, а просто проходил мимо. Но и этого оказалось достаточно:

"Меня обозвали "террористом и талибом” просто из-за моей внешности. Это был набор отвратительных расистских высказываний от владельца и персонала", — пишет он в своём отзыве.

Ответ владельца: "Это всё ложь"

Димитриос Каламарас, владелец DK Oyster, не скрывается от критики — напротив, комментирует её с вызовом. Он утверждает, что обвинения туристов ложны и исходят от блогеров, которых не пригласили по бартеру: "Все эти обвинения — выдумки обиженных инфлюенсеров, которые пытаются получить бесплатные обеды. Мы не собираемся поддаваться их давлению. Пусть туристы заранее обсуждают цены с менеджером".

1.5 тысячи "единиц" и предупреждение от TripAdvisor

DK Oyster набрал почти полторы тысячи отзывов с одной звездой, что редко для заведения подобного класса. TripAdvisor даже вынес официальное предупреждение: "Возможно, вам следует провести дополнительное исследование, чтобы получить дополнительную информацию об этом заведении, прежде чем планировать свою поездку".

Почему туристы всё ещё туда идут

Заведение продолжает существовать и стабильно находить новых гостей. Снаружи оно выглядит дорого, красиво, модно. Но пострадавшие не устают повторять: "Пожалуйста, избегайте посещения DK Oysters. Снаружи заведение может выглядеть стильно и привлекательно, но, судя по нашему опыту и многочисленным отзывам, это туристическая ловушка, которая портит то, что должно быть прекрасным Миконосом".

Уточнения

Ложь — сознательное искажение истины, высказанное с целью введения кого-либо в заблуждение.



Ми́конос (греч. Μύκονος) — греческий остров, один из островов Кикладского архипелага, расположен в центральной части бассейна Эгейского моря, береговая линия его достигает 89 километров.

