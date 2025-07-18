Бар на Миконосе стал кошмаром для туристов — но он всё ещё работает

Миконос. Белоснежные домики, бирюзовое море, уединённые бухты. А ещё - пляж Платис-Ялос, где один бар, словно магнит, притягивает туристов. Проблема в том, что отдыхающие уезжают оттуда не с морским загаром, а с опустевшими банковскими счетами и тяжёлым осадком.
Речь идёт о заведении DK Oyster — баре, который вот уже несколько лет регулярно попадает в негативные отзывы путешественников, несмотря на своё "лакшери”-позиционирование.
Схема проста, как всё гениальное (или коварное?): туристам обещают бесплатные шезлонги и зонтики, если они закажут напитков на 50 евро. Место — прямо у воды, выглядит шикарно, музыка играет, всё красиво. Но, как выясняется, самое интересное начинается после этого.
"Вам предложат бесплатные лежаки, если вы возьмёте напитков на 50 евро. А потом принесут счёт, который обеспечит вам сердечный приступ", — предупреждают пострадавшие.
"Нас спросили, хотим ли мы "большое или маленькое пиво" Но, чтобы мы ни ответили, нам принесли огромные стеклянные бутылки пива и позже запросили по 35 евро за напиток, независимо от объёма и вида", — вспоминает один турист, как невинный выбор превратился в сюрпризм.
В другом отзыве женщина рассказала о "самом дорогом ужине в жизни":
"За целую рыбу мы заплатили 350 евро, а за три блюда — 1000 евро. Худший опыт на Миконосе", — пишет она.
Суммы в счёте оказываются значительно выше, чем ожидалось. Причём даже те, кто платит картой, сталкиваются с неожиданностями:
"Мы заплатили 116 евро за два напитка. А вернувшись домой, обнаружили списание на 300 евро — за обед, которого не было, и чаевые в 25%", — сообщают многие туристы.
"Мы получили меню только после того, как сели за столик. Официант стоял и ждал, настаивая, чтобы мы заказали немедленно. После того как мы сделали заказ, он начал насмехаться над нами, говоря, что мы голландцы, вечно скупые и шокированы ценами. Но 35 евро за литр газировки — это безумие по любым меркам", — гости из Нидерландов были особенно возмущены.
Нашёлся и такой турист, который даже не заходил в бар, а просто проходил мимо. Но и этого оказалось достаточно:
"Меня обозвали "террористом и талибом” просто из-за моей внешности. Это был набор отвратительных расистских высказываний от владельца и персонала", — пишет он в своём отзыве.
Димитриос Каламарас, владелец DK Oyster, не скрывается от критики — напротив, комментирует её с вызовом. Он утверждает, что обвинения туристов ложны и исходят от блогеров, которых не пригласили по бартеру: "Все эти обвинения — выдумки обиженных инфлюенсеров, которые пытаются получить бесплатные обеды. Мы не собираемся поддаваться их давлению. Пусть туристы заранее обсуждают цены с менеджером".
DK Oyster набрал почти полторы тысячи отзывов с одной звездой, что редко для заведения подобного класса. TripAdvisor даже вынес официальное предупреждение: "Возможно, вам следует провести дополнительное исследование, чтобы получить дополнительную информацию об этом заведении, прежде чем планировать свою поездку".
Заведение продолжает существовать и стабильно находить новых гостей. Снаружи оно выглядит дорого, красиво, модно. Но пострадавшие не устают повторять: "Пожалуйста, избегайте посещения DK Oysters. Снаружи заведение может выглядеть стильно и привлекательно, но, судя по нашему опыту и многочисленным отзывам, это туристическая ловушка, которая портит то, что должно быть прекрасным Миконосом".
Ложь — сознательное искажение истины, высказанное с целью введения кого-либо в заблуждение.
Ми́конос (греч. Μύκονος) — греческий остров, один из островов Кикладского архипелага, расположен в центральной части бассейна Эгейского моря, береговая линия его достигает 89 километров.
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