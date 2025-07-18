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Военная база рядом с Пхукетом? Туристы могут не узнать свой любимый курорт

Министр внутренних дел Таиланда подтвердил запрос США на базу Тап Ламу
2:41
Туризм

Один из самых популярных уголков на карте туристических желаний — Таиланд — может оказаться на пересечении глобальных интересов. Провинция Пханг Нга, всего в часе езды от Пхукета, где ежедневно тысячи туристов отправляются к Симиланским и Суринским островам, оказалась в центре обсуждений на высоком уровне.

Военный корабль
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Военный корабль

Американские Военно-морские силы выразили интерес к размещению своей базы на территории действующего тайского объекта — базы Тап Ламу. Подтвердил это министр внутренних дел Таиланда Пхумтам Веджаячай, сообщив о получении официального запроса от США.

"Цель — укрепление военного присутствия в регионе на фоне роста влияния Китая", — пояснили представители американской стороны.

Туризм и армия: насколько они совместимы

Для миллионов туристов, выбирающих Пхукет за его белоснежные пляжи, лазурное море и расслабленную атмосферу, новость о возможном военном присутствии может стать тревожным сигналом. История знает немало случаев, когда мирный отдых оказывался под угрозой из-за соседства с военными объектами.

Так, в Шарм-эль-Шейхе российские туристы, проживавшие рядом с египетской военной базой, столкнулись с рядом ограничений. Там были введены запреты на купание, а на пляжах появлялись предупреждения о возможной стрельбе.

"Отпуск с видом на войну: Российские туристы столкнулись с военными "удобствами" в Шарм-эль-Шейхе", — был выпущен материал под красным заголовком.

Военные базы в обмен на скидки

Хотя официальные детали переговоров между США и Таиландом держатся в секрете, на дипломатическом уровне ходят слухи о возможной "торговле интересами". В частности, обсуждается вариант, при котором Вашингтон снизит внушительные таможенные тарифы на тайский экспорт — сегодня они могут достигать до 36%.

Почему это важно для туристов

Пхукет, крупнейший остров Таиланда, давно считается одним из лучших курортов в Юго-Восточной Азии. Он славится:

  • живописными пляжами;
  • уютными бухтами;
  • пышной растительностью;
  • фантастическим подводным миром.

Именно здесь формируется впечатление о Таиланде у миллионов туристов. Любое изменение в восприятии региона может повлиять не только на внутренний туризм, но и на экономику страны в целом.

Что дальше

Пока решение не принято, остаётся следить за переговорами и надеяться, что геополитика не затмит собой отпускные виды на закаты в Андаманском море.

Уточнения

Но́вости — информация, которая представляет политический, социальный или экономический интерес для аудитории в своей свежести, то есть сообщения о событиях, произошедших недавно или происходящих в данный момент. 

Поли́тика (др.-греч. πολιτική — "государственная деятельность", от πόλις — "Город, государство") — одна из сфер человеческой деятельности, в которой государства, общественные институты и отдельные люди реализуют свои цели и интересы, используя возможности власти.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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