Военная база рядом с Пхукетом? Туристы могут не узнать свой любимый курорт

Один из самых популярных уголков на карте туристических желаний — Таиланд — может оказаться на пересечении глобальных интересов. Провинция Пханг Нга, всего в часе езды от Пхукета, где ежедневно тысячи туристов отправляются к Симиланским и Суринским островам, оказалась в центре обсуждений на высоком уровне.
Американские Военно-морские силы выразили интерес к размещению своей базы на территории действующего тайского объекта — базы Тап Ламу. Подтвердил это министр внутренних дел Таиланда Пхумтам Веджаячай, сообщив о получении официального запроса от США.
"Цель — укрепление военного присутствия в регионе на фоне роста влияния Китая", — пояснили представители американской стороны.
Для миллионов туристов, выбирающих Пхукет за его белоснежные пляжи, лазурное море и расслабленную атмосферу, новость о возможном военном присутствии может стать тревожным сигналом. История знает немало случаев, когда мирный отдых оказывался под угрозой из-за соседства с военными объектами.
Так, в Шарм-эль-Шейхе российские туристы, проживавшие рядом с египетской военной базой, столкнулись с рядом ограничений. Там были введены запреты на купание, а на пляжах появлялись предупреждения о возможной стрельбе.
"Отпуск с видом на войну: Российские туристы столкнулись с военными "удобствами" в Шарм-эль-Шейхе", — был выпущен материал под красным заголовком.
Хотя официальные детали переговоров между США и Таиландом держатся в секрете, на дипломатическом уровне ходят слухи о возможной "торговле интересами". В частности, обсуждается вариант, при котором Вашингтон снизит внушительные таможенные тарифы на тайский экспорт — сегодня они могут достигать до 36%.
Пхукет, крупнейший остров Таиланда, давно считается одним из лучших курортов в Юго-Восточной Азии. Он славится:
Именно здесь формируется впечатление о Таиланде у миллионов туристов. Любое изменение в восприятии региона может повлиять не только на внутренний туризм, но и на экономику страны в целом.
Пока решение не принято, остаётся следить за переговорами и надеяться, что геополитика не затмит собой отпускные виды на закаты в Андаманском море.
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