Туристы в Шарм-эль-Шейхе в шоке: военные запретили приближаться к пляжу

Россияне в Шарм-эль-Шейхе сообщили о стрельбе рядом с отелем Stella Di Mare

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Кажется, ничто не предвещало беды: теплое море, пятизвездочный отель, 10 дней обещанного релакса. Однако реальность для группы российских туристов обернулась совсем иным "курортным” сюжетом.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Военный городок

Проснулись под звуки команды "Подъём!"

Туристы, заплатившие 250 тысяч рублей за отдых в Stella Di Mare Beach Hotel & Spa, рассчитывали на умиротворяющий вид на Красное море и шелест пальм. Вместо этого их каждый день встречает армейский подъём в 7 утра — с троем, голосами офицеров и эхом от строевой подготовки.

"Каждое утро ровно в семь — подъём. Даже не нужно будильника. Только вот спать после этого уже невозможно,” — жалуются туристы.

Причина такого громкого пробуждения — египетская военная база, находящаяся буквально под окнами отеля. Визуально она может показаться далёкой, но её присутствие ощущается буквально на всех уровнях.

Из окна — казармы, на пляж — нельзя

Одним из главных ударов для отдыхающих стал запрет на купание и пребывание на прилегающем к отелю пляже. Вроде бы море в шаге — 700 метров, но попытка подойти к нему может стоить не только нервов, но и безопасности.

"Военные предупредили: подходить к пляжу запрещено. Могут принять за шпионов. Сначала — выстрелы в воздух, потом уж не знаем,” — рассказали туристы корреспонденту SHOT.

Пляж патрулируется катером с военными, а гостям отеля приходится каждый день искать и добираться до других, удалённых пляжных зон. Это — дополнительные расходы, время и стресс, которого так хотелось избежать.

Молчат туроператоры

Главный упрёк отдыхающих — даже не в расположении отеля, а в отсутствии какой-либо информации об этом "непопулярном соседстве". Ни один из туроператоров не предупредил клиентов, что "отдых с видом на море” окажется наблюдением за армейским распорядком.

"Нам обещали тишину, уют и романтику. А получили командные крики и стрельбища под окнами,” — резюмируют пострадавшие.

Шарм-эль-Шейх: рай не для всех

Город, на юге Синайского полуострова, остаётся одним из самых популярных туристических направлений в Египте. Известен он благодаря коралловым рифам, прозрачной воде и круглогодичному солнцу. Но история с военной базой заставляет задуматься: а так ли уж важно количество звёзд у отеля, если важнейшие детали тщательно умалчиваются.

Стоит ли паниковать

На фоне громкой истории важно помнить: не каждый отель в Шарм-эль-Шейхе граничит с военной зоной. Но этот случай — тревожный звоночек. Туроператорам стоит внимательнее относиться к выбору отелей для своих клиентов, а туристам — обязательно уточнять не только, сколько метров до моря, но и что находится за этими метрами.

Уточнения

Военная база база — специально оборудованная территория (база, лагерь (камп), форт), важная в стратегическом или тактическом отношении, предназначенная для дислокации формирований вооружённых сил какого-либо государства, на своей или оккупированной (арендованной) территории.



Шарм-эш-Шейх (араб. شرم الشيخ‎, также Шарм-эль-Шейх, до 1982 года — Офира (ивр. אופירה‎)) — город-курорт в Египте на южной оконечности Синайского полуострова на побережье Красного моря Египетской ривьеры.

