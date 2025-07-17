Туристы в Шарм-эль-Шейхе в шоке: военные запретили приближаться к пляжу

Кажется, ничто не предвещало беды: теплое море, пятизвездочный отель, 10 дней обещанного релакса. Однако реальность для группы российских туристов обернулась совсем иным "курортным” сюжетом.
Туристы, заплатившие 250 тысяч рублей за отдых в Stella Di Mare Beach Hotel & Spa, рассчитывали на умиротворяющий вид на Красное море и шелест пальм. Вместо этого их каждый день встречает армейский подъём в 7 утра — с троем, голосами офицеров и эхом от строевой подготовки.
"Каждое утро ровно в семь — подъём. Даже не нужно будильника. Только вот спать после этого уже невозможно,” — жалуются туристы.
Причина такого громкого пробуждения — египетская военная база, находящаяся буквально под окнами отеля. Визуально она может показаться далёкой, но её присутствие ощущается буквально на всех уровнях.
Одним из главных ударов для отдыхающих стал запрет на купание и пребывание на прилегающем к отелю пляже. Вроде бы море в шаге — 700 метров, но попытка подойти к нему может стоить не только нервов, но и безопасности.
"Военные предупредили: подходить к пляжу запрещено. Могут принять за шпионов. Сначала — выстрелы в воздух, потом уж не знаем,” — рассказали туристы корреспонденту SHOT.
Пляж патрулируется катером с военными, а гостям отеля приходится каждый день искать и добираться до других, удалённых пляжных зон. Это — дополнительные расходы, время и стресс, которого так хотелось избежать.
Главный упрёк отдыхающих — даже не в расположении отеля, а в отсутствии какой-либо информации об этом "непопулярном соседстве". Ни один из туроператоров не предупредил клиентов, что "отдых с видом на море” окажется наблюдением за армейским распорядком.
"Нам обещали тишину, уют и романтику. А получили командные крики и стрельбища под окнами,” — резюмируют пострадавшие.
Город, на юге Синайского полуострова, остаётся одним из самых популярных туристических направлений в Египте. Известен он благодаря коралловым рифам, прозрачной воде и круглогодичному солнцу. Но история с военной базой заставляет задуматься: а так ли уж важно количество звёзд у отеля, если важнейшие детали тщательно умалчиваются.
На фоне громкой истории важно помнить: не каждый отель в Шарм-эль-Шейхе граничит с военной зоной. Но этот случай — тревожный звоночек. Туроператорам стоит внимательнее относиться к выбору отелей для своих клиентов, а туристам — обязательно уточнять не только, сколько метров до моря, но и что находится за этими метрами.
Военная база база — специально оборудованная территория (база, лагерь (камп), форт), важная в стратегическом или тактическом отношении, предназначенная для дислокации формирований вооружённых сил какого-либо государства, на своей или оккупированной (арендованной) территории.
Шарм-эш-Шейх (араб. شرم الشيخ, также Шарм-эль-Шейх, до 1982 года — Офира (ивр. אופירה)) — город-курорт в Египте на южной оконечности Синайского полуострова на побережье Красного моря Египетской ривьеры.
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