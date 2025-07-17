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Шесть миллионов за неделю под солнцем: как отдыхают богатые туристы в Турции

Туроператоры предложили туры в Турцию за 6,2 млн рублей на июль 2025
1:36
Туризм

Когда-то Турция казалась направлением "всё включено" за разумные деньги. Но теперь всё изменилось: чтобы "красиво жить", отдыхающим приходится выкладывать миллионы — и это не метафора.

Отдых миллионеров
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Отдых миллионеров

Цены на отдых, от которых кружится голова

Если вы планируете провести неделю в турецком Белеке с размахом, то вам прямая дорога в Regnum Carya Golf & SPA Resort. Здесь вилла для двоих взрослых с ближайшим вылетом — уже 19 июля — обойдётся в кругленькую сумму: 6,2 миллиона рублей. Это не эксклюзивная цена: практически все крупные туроператоры предлагают её.

А если хочется чуть проще (но не сильно дешевле), можно остановиться на люксе с отдельным выходом к бассейну — он стоит около 1,5 миллиона. Есть и виллы пониже классом, но их стоимость всё равно остаётся в пределах "элитного" ценника.

Не Regnum единым: другие варианты за те же деньги

Чуть менее пафосно, но всё равно по-взрослому — это Club Prive By Rixos. Всё тот же Белек, всё та же неделя отдыха, всё те же двое взрослых. Стартовая цена здесь — от 1,3 миллиона рублей, но к началу августа стоимость стремительно подскакивает до 1,7 миллионов.

Туристов сразу предупреждают — мест остаётся крайне мало

Учитывая такой спрос и ограниченное количество предложений, становится ясно: отдых по-королевски — это не только вопрос вкуса, но и вопрос своевременного бронирования.

Уточнения

Ви́лла (лат. villa — загородный дом) — в прошлом в большинстве случаев прибрежный дом в классическом римском и итальянском стиле, как правило, предназначенный для сезонного проживания, сейчас дорогостоящий, богато украшенный, большой дом, на большой территории, для проживания одной семьи.

Туропера́тор — субъект предпринимательской деятельности, осуществляющий на основании лицензии разработку и продвижение туристского продукта, рассчитанного на массовый и индивидуальный потребительский спрос, а также его реализацию турагентам и туристам.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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