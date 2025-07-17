Миллениалы устроили "тихий отпуск": как они обманывают систему

Вы когда-нибудь представляли себя на пляже с ноутбуком на коленях, притворяясь занятой работой? Оказывается, миллиенниалы по секрету отправляются в "тихие отпуска" — и делают это за счёт компании.
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Тихий отпуск
Что такое "тихий отпуск"
Молодые сотрудники берут незаметные перерывы от работы, не заявляя о себе. Они остаются онлайн — передвигают мышку, отправляют отложенные письма или даже встречаются за границей, формируя видимость, что всё по плану из офиса Firstpost.
37 % опрошенных миллениалов признались, что брали отпуск без уведомления руководства
38 % маскировали бездействие движением мыши
37 % отправляли письма вне рабочего времени, чтобы казаться занятыми
Почему так происходит
Страх показаться неэффективными. Около 61 % миллениалов боялись, что просьба об отпуске отразится негативно на их репутации
Ограниченный PTO. В США часто предоставляют всего 6-14 оплачиваемых дней в год. Многие предпочитают "тихий отпуск", чтобы сохранить PTO на важные события — свадьбы, болезни, рождение ребёнка Libby Rodney из The Harris Poll называет это "огромной культурой обхода", когда сотрудники находят способы расслабиться, не нарушая видимость рабочей активности
Плюсы и минусы
Преимущества:
Возможность разгрузиться без официального отпуска.
Снижение стресса и предотвращение выгорания.
Недостатки:
Нельзя полностью отключиться — всегда нужно держаться "в тонусе".
Если всё-таки попадут — возможны дисциплинарные меры.
Размываются границы между работой и личной жизнью.
Что могут сделать работодатели
Ввести культуру, где настоящий отпуск — это не зло, а норма.
Прозрачный процесс одобрения PTO и пример руководства.
Обязательный минимум выходных и "прыжковые" паузы каждый квартал .
Вознаграждение в пользу отдыха вместо повышения зарплаты — 48 % сотрудников выбрали бы больше отдыха.
Что это означает
"Тихий отпуск" — это симптом. Он показывает, что сотрудники перегружены, не доверяют культуре отпусков и вынуждены жить "по-другому". Пока вопрос не в технологиях, а в атмосфере в компании .
Уточнения
Профессиональная этика – это совокупность определенных обязанностей и норм поведения, поддерживающих моральный престиж профессиональных групп в обществе.
Корпоративная культура — совокупность моделей поведения, которые приобретены организацией в процессе адаптации к внешней среде и внутренней интеграции, показавших свою эффективность и разделяемых большинством членов организации.