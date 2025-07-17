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Миллениалы устроили "тихий отпуск": как они обманывают систему

37 % миллениалов в США брали отпуск без уведомления работодателя
2:25
Туризм

Вы когда-нибудь представляли себя на пляже с ноутбуком на коленях, притворяясь занятой работой? Оказывается, миллиенниалы по секрету отправляются в "тихие отпуска" — и делают это за счёт компании.

Тихий отпуск
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Тихий отпуск

Что такое "тихий отпуск"

Молодые сотрудники берут незаметные перерывы от работы, не заявляя о себе. Они остаются онлайн — передвигают мышку, отправляют отложенные письма или даже встречаются за границей, формируя видимость, что всё по плану из офиса Firstpost.

  • 37 % опрошенных миллениалов признались, что брали отпуск без уведомления руководства
  • 38 % маскировали бездействие движением мыши
  • 37 % отправляли письма вне рабочего времени, чтобы казаться занятыми

Почему так происходит

  • Страх показаться неэффективными.
    Около 61 % миллениалов боялись, что просьба об отпуске отразится негативно на их репутации
  • Ограниченный PTO.
    В США часто предоставляют всего 6-14 оплачиваемых дней в год. Многие предпочитают "тихий отпуск", чтобы сохранить PTO на важные события — свадьбы, болезни, рождение ребёнка
    Libby Rodney из The Harris Poll называет это "огромной культурой обхода", когда сотрудники находят способы расслабиться, не нарушая видимость рабочей активности

Плюсы и минусы

Преимущества:

  • Возможность разгрузиться без официального отпуска.
  • Снижение стресса и предотвращение выгорания.

Недостатки:

  • Нельзя полностью отключиться — всегда нужно держаться "в тонусе".
  • Если всё-таки попадут — возможны дисциплинарные меры.
  • Размываются границы между работой и личной жизнью.

Что могут сделать работодатели

  • Ввести культуру, где настоящий отпуск — это не зло, а норма.
  • Прозрачный процесс одобрения PTO и пример руководства.
  • Обязательный минимум выходных и "прыжковые" паузы каждый квартал .
  • Вознаграждение в пользу отдыха вместо повышения зарплаты — 48 % сотрудников выбрали бы больше отдыха.

Что это означает

"Тихий отпуск" — это симптом. Он показывает, что сотрудники перегружены, не доверяют культуре отпусков и вынуждены жить "по-другому". Пока вопрос не в технологиях, а в атмосфере в компании .

Уточнения

Профессиональная этика – это совокупность определенных обязанностей и норм поведения, поддерживающих моральный престиж профессиональных групп в обществе.

Корпоративная культура — совокупность моделей поведения, которые приобретены организацией в процессе адаптации к внешней среде и внутренней интеграции, показавших свою эффективность и разделяемых большинством членов организации.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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