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Внимание мужчин стало валютой: что происходит в стране, где женщин на треть больше

Статистика и наблюдения: как высокий процент женщин меняет культурные тренды Литвы?
1:20
Туризм

Тысячи красивых девушек — и почти нет мужчин. Именно такую картину наблюдает путешественник, вернувшийся из Литвы. Его рассказ — как мини-путеводитель по демографии и настроениям страны.

Вильнюс
Фото: commons.wikimedia.org by Zairon, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Вильнюс

В своём блоге TrueStoryTravel на платформе "Дзен" он поделился неожиданными наблюдениями. Самое поразительное — перекос в соотношении полов: 60% женщин и всего 40% мужчин. Это не просто статистика, а реальность, которую видно невооружённым глазом.

"На улицах много одиноких девушек, которым попросту не хватает мужчин", — говорит автор.

Неравенство, которое видно сразу

По словам путешественника, такая демографическая ситуация влияет на весь уклад жизни. Девушки, сталкиваясь с высокой конкуренцией в отношениях, стараются изо всех сил: следят за собой, занимаются спортом, одеваются ярко и со вкусом. Эстетика — чуть ли не часть выживания на личном фронте.

Но дело не только во внешности. Многие становятся более инициативными и уверенными. Образ современной литовской женщины — это смесь европейской независимости и внутренней решимости.

За красивой картинкой — тревожные сигналы

Такая половая диспропорция — не просто социальный штрих, а симптом более широкой демографической проблемы. Молодые мужчины покидают страну в поисках работы и перспектив, а женщины остаются — и адаптируются к новым реалиям.

"Сложившаяся атмосфера делает женщин по-настоящему сильными", — подчёркивает автор блога.

Уточнения

Литва́ (лит. Lietuva [lʲɪɛtʊˈvɐ]), официальное название — Лито́вская Респу́блика (лит. Lietuvos Respublika) — государство, расположенное в Северной Европе.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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