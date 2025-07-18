Внимание мужчин стало валютой: что происходит в стране, где женщин на треть больше

Статистика и наблюдения: как высокий процент женщин меняет культурные тренды Литвы?

1:20 Your browser does not support the audio element. Туризм

Тысячи красивых девушек — и почти нет мужчин. Именно такую картину наблюдает путешественник, вернувшийся из Литвы. Его рассказ — как мини-путеводитель по демографии и настроениям страны.

Фото: commons.wikimedia.org by Zairon, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Вильнюс

В своём блоге TrueStoryTravel на платформе "Дзен" он поделился неожиданными наблюдениями. Самое поразительное — перекос в соотношении полов: 60% женщин и всего 40% мужчин. Это не просто статистика, а реальность, которую видно невооружённым глазом.

"На улицах много одиноких девушек, которым попросту не хватает мужчин", — говорит автор.

Неравенство, которое видно сразу

По словам путешественника, такая демографическая ситуация влияет на весь уклад жизни. Девушки, сталкиваясь с высокой конкуренцией в отношениях, стараются изо всех сил: следят за собой, занимаются спортом, одеваются ярко и со вкусом. Эстетика — чуть ли не часть выживания на личном фронте.

Но дело не только во внешности. Многие становятся более инициативными и уверенными. Образ современной литовской женщины — это смесь европейской независимости и внутренней решимости.

За красивой картинкой — тревожные сигналы

Такая половая диспропорция — не просто социальный штрих, а симптом более широкой демографической проблемы. Молодые мужчины покидают страну в поисках работы и перспектив, а женщины остаются — и адаптируются к новым реалиям.

"Сложившаяся атмосфера делает женщин по-настоящему сильными", — подчёркивает автор блога.

Уточнения

Литва́ (лит. Lietuva [lʲɪɛtʊˈvɐ]), официальное название — Лито́вская Респу́блика (лит. Lietuvos Respublika) — государство, расположенное в Северной Европе.

