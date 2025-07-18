Семь тысяч рублей компенсации и 13 часов в пути: как семья оказалась жертвой овербукинга

Проблемы с овербукингом: как семья россиян испытала трудности на пути в Сочи

0:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

Семья россиян столкнулась с неприятной ситуацией при попытке вылететь в Сочи из Иркутска. Полина и Максим, купившие билеты ещё в октябре прошлого года на рейс 15 июля, были вынуждены столкнуться с овербукингом. Как сообщает Telegram-канал Shot, на регистрации им сообщили, что посадочные талоны будут выданы без указания мест, что фактически означало отсутствие гарантии попадания на борт.

Фото: flickr.com by Aleksandr Zykov, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Иркутский аэропорт

По словам супругов, такая же участь постигла ещё семерых пассажиров. В качестве компенсации авиакомпания предложила семь тысяч рублей, которые можно было использовать только на борту во время будущих перелётов.

В итоге семье пришлось лететь другим рейсом через Москву, что увеличило время в пути с семи до тринадцати часов. Для получения полной компенсации им рекомендовали самостоятельно оформить претензию.

Уточнения

Со́чи — город на юге России, расположен на северо-восточном побережье Чёрного моря (Черноморское побережье России) в Краснодарском крае, на расстоянии 1615 км от Москвы.

