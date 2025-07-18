Семь тысяч рублей компенсации и 13 часов в пути: как семья оказалась жертвой овербукинга

Семья россиян столкнулась с неприятной ситуацией при попытке вылететь в Сочи из Иркутска. Полина и Максим, купившие билеты ещё в октябре прошлого года на рейс 15 июля, были вынуждены столкнуться с овербукингом. Как сообщает Telegram-канал Shot, на регистрации им сообщили, что посадочные талоны будут выданы без указания мест, что фактически означало отсутствие гарантии попадания на борт.
По словам супругов, такая же участь постигла ещё семерых пассажиров. В качестве компенсации авиакомпания предложила семь тысяч рублей, которые можно было использовать только на борту во время будущих перелётов.
В итоге семье пришлось лететь другим рейсом через Москву, что увеличило время в пути с семи до тринадцати часов. Для получения полной компенсации им рекомендовали самостоятельно оформить претензию.
Со́чи — город на юге России, расположен на северо-восточном побережье Чёрного моря (Черноморское побережье России) в Краснодарском крае, на расстоянии 1615 км от Москвы.
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