Ловушка на ловкость: как медицинский туризм в Турции может стать причиной осложнений

Почему стоит дважды подумать о медицинском туризме в Турцию — шокирующие факты

2:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

Британские медики выражают обеспокоенность растущей тенденцией отправляться в Турцию для проведения операций по снижению веса и других процедур в сфере эстетической хирургии. По их мнению, существует острая необходимость во введении новых, более строгих правил, регулирующих этот вид туризма.

Фото: commons.wikimedia.org by Mstyslav Chernov, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Турецкий флаг

Доктор Джессика МакГирр из Университета медицины и наук о здоровье в Дублине и Имперского колледжа Лондона подчёркивает, что глобализация здравоохранения и длительные очереди на операции внутри страны способствуют росту медицинского туризма. Она отмечает, что в Великобритании около 4 миллионов человек желают пройти хирургические вмешательства для улучшения внешности, однако отечественные клиники могут принять лишь небольшую часть из них, при этом стоимость процедур остаётся высокой.

Турция, в свою очередь, стала одним из наиболее привлекательных направлений для таких операций благодаря более низким ценам. Стоимость комплексного пакета услуг в турецких клиниках составляет около 4000 фунтов стерлингов.

Однако британские врачи предупреждают, что такие операции часто преподносятся исключительно как косметические, хотя на самом деле являются серьёзными вмешательствами для лечения хронических заболеваний. Они могут сопровождаться значительными рисками и осложнениями. Медики не винят зарубежных хирургов, которые, по их словам, просто используют свободную нишу на рынке. Главная проблема заключается в увеличении числа пациентов, столкнувшихся с проблемами после некачественно проведённых операций за границей.

Эксперты предлагают ввести регулирование для таких процедур, как операции по снижению веса, включая рукавную резекцию желудка и бандажирование. При этом они допускают, что не все медицинские центры за рубежом будут готовы пройти аккредитацию и подчиниться новым правилам. Об этом сообщает "Турпром".

Уточнения

Ту́рция (тур. Türkiye [ˈtyr̝cije]), официально — Туре́цкая Респу́блика (тур. Türkiye Cumhuriyeti [ˈtyr̝cije d͡ʒumhuːɾije'ti]), — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %).

