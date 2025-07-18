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Серьёзные последствия: что грозит пассажирам за интимные моменты на борту самолёта

Непредсказуемые последствия: интим на борту самолёта под контролем экипажа
1:53
Туризм

Стюардессы, имеющие опыт работы в небе, часто делятся интересными подробностями о том, что происходит, когда пассажиры пытаются нарушить правила, пытаясь уединиться в самолёте. Мэнди Смит, проработавшая более 12 лет в Virgin Atlantic, рассказала изданию Daily Mail, что последствия могут быть самыми разными — от полного игнорирования до серьёзных юридических проблем.

Салон самолёта
Фото: flickr.com by Rene Ehrhardt, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Салон самолёта

По словам Смит, сама идея интимных отношений на борту больше привлекает создателей фильмов и сериалов, чем обычных путешественников. Тем не менее сотрудники авиакомпаний знают о таких попытках. По её оценкам, подобные инциденты случаются примерно на каждом 20-30 рейсе, и у них есть свои методы реагирования.

"Мы обучены замечать подозрительное поведение пассажиров, когда они направляются в туалет или находятся там. Если потребуется, мы можем открыть запертую дверь. Просто снять её, понимаете?" — объяснила стюардесса.

Однако, по её словам, до крайних мер доходит редко. Чаще всего экипаж просто стучит в дверь, давая понять, что им известно о происходящем. Иногда, впрочем, экипаж может проявить снисхождение.

"На ночных рейсах, особенно если поблизости нет детей, на такое могут закрыть глаза. Но если это происходит днём и на борту есть дети, ситуация совсем другая", — предупредила она.

В США подобные действия могут повлечь за собой уголовную ответственность, особенно если пассажиров застанут за этим в общественном месте, например, на своих креслах в присутствии других людей. Эксперты отмечают, что для убедительного обвинения необходимо, чтобы пассажиров поймали непосредственно во время совершения противоправных действий.

Уточнения

Самолёт (устар. аэропла́н; от фр. aéroplane, aéro – воздушный, plane – плоский) — класс воздушных судов тяжелее воздуха, предназначенных для полётов в атмосфере с помощью силового агрегата, создающего тягу и неподвижного относительно других частей аппарата крыла, создающего подъёмную силу.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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