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Геленджик ждёт туристов: аэропорт возобновляет работу

Геленджик готовится встречать гостей: открытие аэропорта и планируемые рейсы
2:12
Туризм

Почти после трехлетнего перерыва аэропорт Геленджика готовится возобновить свою деятельность.

Самолет в Геленджике
Фото: commons.wikimedia.org by Павел Аджигильдяев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Самолет в Геленджике

Информацию об этом распространили Министерство транспорта и Росавиация в начале июля. Авиаузел был временно закрыт в феврале 2022 года из соображений безопасности, как и еще десяток других аэропортов по всей стране.

Согласно официальным данным, аэропорт планирует принять первых пассажиров. Подготовительные работы начались 10 июля, когда персонал вернулся к своим обязанностям. Первые рейсы были запланированы из Новосибирска на 16 июля, а из Москвы — на 18 июля.

По словам Алексея Богодистова, мэра Геленджика, возобновление работы аэропорта сыграет ключевую роль в восстановлении транспортной доступности как для самого города, так и для всего Черноморского побережья, сообщает newstracker.ru.

Геленджик считается одним из самых востребованных курортов на Черноморском побережье, особенно в летний период, когда город оживает благодаря туристам, отмечает директор туристического агентства Наталья Приходько.

Июль в Геленджике характеризуется благоприятной погодой: температура воздуха колеблется в пределах +25…+28 °C, а вода в море прогревается до комфортных +22…+24 °C.

Этот курорт сочетает в себе живописную природу и развитую инфраструктуру. Отдыхающих здесь ждут пляжи с удобствами, разнообразные варианты размещения (гостиницы, пансионаты), аквапарки, заведения общественного питания и дельфинарии.

Для любителей активного отдыха доступны горные маршруты, водопады, прогулки на катерах по бухте и экскурсии в заповедные леса.

Геленджик предлагает варианты как для спокойного семейного отдыха, так и для молодежного, с насыщенной ночной жизнью, барами и клубами. Доступность города улучшилась с открытием аэропорта и налаживанием автобусного сообщения с другими регионами.

Уточнения

Куро́рт (нем. Kurort — от Kur — лечение и Ort — место, местность) — освоенная и используемая с целью лечения, медицинской реабилитации, профилактики заболеваний и отдыха местность.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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