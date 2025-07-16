Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дискошар против мух в саду
Ламин Ямаль под прицелом правительства Испании: его вечеринка вызвала хаос и гнев в обществе
После ливня — на СТО: москвичей предупредили об опасности для машин
Шок на чемпионате мира: венгерские пловцы узнали о переносе заплыва слишком поздно
За казахский хоккейный клуб готовы заплатить 13 миллиардов: вот зачем это нужно русским
Российский боксёр получил удар током после победы в поединке: чем он был опьянён?
Слова дяди Надаля об Алькарасе вызвали бурю эмоций в Испании
Врач Морозов рассказал, какие болезни обостряются в жару и как снизить риски
Чистка инкрустированной духовки: эффективные домашние методы

Экспресс-тур по городам рядом с М-12: 4 уникальные истории за 2 часа

Городские приключения: быстрое путешествие по М-12, которое стоит попробовать
3:52
Туризм

Забудьте о долгих поисках альтернативных маршрутов! Автомагистраль М-12, соединяющая Москву и Казань, значительно экономит время в пути.

Красивая девушка в тёмных очках за рулём
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Красивая девушка в тёмных очках за рулём

Издание newsnn.ru предлагает подборку экспресс-туров по городам, расположенным вблизи М-12. Начнем наше путешествие с города…

Владимир

Дмитриевский собор (15 минут) — погрузитесь в атмосферу былинной Руси! Этот собор, известный своей каменной резьбой, поражает мастерством древних зодчих XII века.

Успенский собор (20 минут) — здесь вы не найдете резных украшений, но зато сможете полюбоваться фресками Андрея Рублева, единственными в своем роде. Вход в храм-музей платный.

Соборная площадь (15 минут) — здесь расположен памятник Воину, Трактористу и Зодчему, о котором местные жители шутят, что герои просто собрались на дружескую встречу, но смотрят в разные стороны.

Смотровая площадка в парке Пушкина (10 минут) — рядом с памятником князю Владимиру открывается захватывающий вид на город и реку Клязьму.

Георгиевская улица (25 минут) — пешеходная улица с ретро-колонкой, таможенной будкой и памятником фармацевту. С T2 вы можете выгодно посещать кафе, кинотеатры, парки развлечений и совершать покупки со скидками в разных регионах.

Патриарший сад (25 минут) — уютное место с фонтаном, клумбами и памятником Петру и Февронии.

Золотые ворота (10 минут) — узнаваемая достопримечательность, лучшее время для фото — раннее утро.

Муром

Московская улица (20 минут) — главная улица города, как и много лет назад, является оживленным местом.

Площадь 1100-летия Мурома (5 минут) — место проведения городских праздников.

Троицкий монастырь (20 минут) — посетите Троицкий собор, шедевр муромских мастеров.

Площадь крестьянина (10 минут) — уютная площадь, где ощущается дух тысячелетней истории.

Смотровая площадка на берег Оки (20 минут) — отсюда открывается лучший вид на памятник Илье Муромцу.

Речная прогулка к Муромскому мосту и мосту М-12 (45 минут) — насладитесь видами с реки.

Арзамас

Колокольня Спасо-Преображенского монастыря (15 минут) — лучшая смотровая площадка в городе.

Гостиный ряд (20 минут) — торговая улица с дизайном в дореволюционном стиле.

Соборная площадь (15 минут) — полюбуйтесь Воскресенским собором.

Воскресенский собор (20 минут) — здесь можно увидеть уникальные фрески.

Смотровая площадка на Верхней набережной (5 минут) — полюбуйтесь пейзажами реки Теши.

Ленинский садик и улица Карла Маркса (30 минут) — цветные деревянные домики и бронзовые гуси.

Площадь возле Водонапорной башни (15 минут) — символ технического прогресса Арзамаса.

Казань

Старо-татарская слобода (15 минут) — колоритное место с красивыми снимками.

Озеро Кабан и Парк тысячелетия (25 минут) — красивое и стильное место для прогулок.

Улица Баумана (25 минут) — местный Арбат с кафе и сувенирами.

Казанский кремль и Кул-Шариф (30 минут) — сердце города.

Дворец Земледельцев (10 минут) — необычная фотозона.

Кремлевская набережная (15 минут) — место для прогулок и развлечений.

Самая живописная часть магистрали — трехкилометровый мост через Волгу на М-12.

Уточнения

Маршру́т (через нем. Мarschroute, от фр. marche — «ход» и route — «дорога») — путь следования объекта, учитывающий направление движения относительно географических ориентиров (или координат), с указанием начальной, конечной и промежуточных точек, в случае их наличия.

 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Барханный кот: самый мелкий вид кошек, выживающий в суровых условиях пустыни
Домашние животные
Барханный кот: самый мелкий вид кошек, выживающий в суровых условиях пустыни Аудио 
Лада Веста 2022–2024 годов почти не продаётся на вторичном рынке
Авто
Лада Веста 2022–2024 годов почти не продаётся на вторичном рынке Аудио 
Сырой метод и меньше сахара: вот как готовить варенье, чтобы оно было действительно полезным
Еда и рецепты
Сырой метод и меньше сахара: вот как готовить варенье, чтобы оно было действительно полезным Аудио 
Популярное
Как выживают те, кто встретил медведя: их действия противоречат всему, что подсказывает страх

Медведь не охотится на людей, но может напасть, если почувствует угрозу. Что делать при встрече с хищником и как избежать опасности — пошаговая инструкция.

Инструктор Фредерик Монтанье назвал страх главной причиной нападения медведя
Лада Веста 2022–2024 годов почти не продаётся на вторичном рынке
Почти новая, но никому не нужна: что не так с Вестой после 2022 года
Не просто лёд, а пороховая бочка: под Антарктидой нашли то, что ускорит её исчезновение
Рождён королём, но обречён с рождения: почему львята редко доживают до первого года жизни
Баку молчит об убитых гражданах на Украине. Но в соцсетях обсуждают версии Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Это открытие держали в секрете годами: на глубине нашли источник кислорода вне биологии
Что убивает рыбу в Нижегородской области: причины массового замора на реке Сундовик
Они ловят змей и скрываются в норах: удивительный мир барханных котов
Они ловят змей и скрываются в норах: удивительный мир барханных котов
Последние материалы
Чистка инкрустированной духовки: эффективные домашние методы
Выпуск кутума в Каспий: почему это нужно для экосистемы региона
Механики связывают увод автомобиля в сторону с неисправностью подвески
Юный талант 2009 года перешёл в Рому
Эстебан Родригес победил нокаутом за 3 секунды на турнире BKFC
Исследование в Пантанале: ягуары выжили и даже размножились после мощного пожара
Посещаемость казино в России выросла на 1,7% в первом полугодии 2025 года — АИРИС
Первый магазин с ИИ: в Москве начали продавать роботов
Метод против ос: огурец и фольга
Какао — напиток здоровья: 3 причины, почему его стоит пить каждый день
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.