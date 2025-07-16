Экспресс-тур по городам рядом с М-12: 4 уникальные истории за 2 часа

Городские приключения: быстрое путешествие по М-12, которое стоит попробовать

3:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

Забудьте о долгих поисках альтернативных маршрутов! Автомагистраль М-12, соединяющая Москву и Казань, значительно экономит время в пути.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Красивая девушка в тёмных очках за рулём

Издание newsnn.ru предлагает подборку экспресс-туров по городам, расположенным вблизи М-12. Начнем наше путешествие с города…

Владимир

Дмитриевский собор (15 минут) — погрузитесь в атмосферу былинной Руси! Этот собор, известный своей каменной резьбой, поражает мастерством древних зодчих XII века.

Успенский собор (20 минут) — здесь вы не найдете резных украшений, но зато сможете полюбоваться фресками Андрея Рублева, единственными в своем роде. Вход в храм-музей платный.

Соборная площадь (15 минут) — здесь расположен памятник Воину, Трактористу и Зодчему, о котором местные жители шутят, что герои просто собрались на дружескую встречу, но смотрят в разные стороны.

Смотровая площадка в парке Пушкина (10 минут) — рядом с памятником князю Владимиру открывается захватывающий вид на город и реку Клязьму.

Георгиевская улица (25 минут) — пешеходная улица с ретро-колонкой, таможенной будкой и памятником фармацевту. С T2 вы можете выгодно посещать кафе, кинотеатры, парки развлечений и совершать покупки со скидками в разных регионах.

Патриарший сад (25 минут) — уютное место с фонтаном, клумбами и памятником Петру и Февронии.

Золотые ворота (10 минут) — узнаваемая достопримечательность, лучшее время для фото — раннее утро.

Муром

Московская улица (20 минут) — главная улица города, как и много лет назад, является оживленным местом.

Площадь 1100-летия Мурома (5 минут) — место проведения городских праздников.

Троицкий монастырь (20 минут) — посетите Троицкий собор, шедевр муромских мастеров.

Площадь крестьянина (10 минут) — уютная площадь, где ощущается дух тысячелетней истории.

Смотровая площадка на берег Оки (20 минут) — отсюда открывается лучший вид на памятник Илье Муромцу.

Речная прогулка к Муромскому мосту и мосту М-12 (45 минут) — насладитесь видами с реки.

Арзамас

Колокольня Спасо-Преображенского монастыря (15 минут) — лучшая смотровая площадка в городе.

Гостиный ряд (20 минут) — торговая улица с дизайном в дореволюционном стиле.

Соборная площадь (15 минут) — полюбуйтесь Воскресенским собором.

Воскресенский собор (20 минут) — здесь можно увидеть уникальные фрески.

Смотровая площадка на Верхней набережной (5 минут) — полюбуйтесь пейзажами реки Теши.

Ленинский садик и улица Карла Маркса (30 минут) — цветные деревянные домики и бронзовые гуси.

Площадь возле Водонапорной башни (15 минут) — символ технического прогресса Арзамаса.

Казань

Старо-татарская слобода (15 минут) — колоритное место с красивыми снимками.

Озеро Кабан и Парк тысячелетия (25 минут) — красивое и стильное место для прогулок.

Улица Баумана (25 минут) — местный Арбат с кафе и сувенирами.

Казанский кремль и Кул-Шариф (30 минут) — сердце города.

Дворец Земледельцев (10 минут) — необычная фотозона.

Кремлевская набережная (15 минут) — место для прогулок и развлечений.

Самая живописная часть магистрали — трехкилометровый мост через Волгу на М-12.

Уточнения

Маршру́т (через нем. Мarschroute, от фр. marche — «ход» и route — «дорога») — путь следования объекта, учитывающий направление движения относительно географических ориентиров (или координат), с указанием начальной, конечной и промежуточных точек, в случае их наличия.

