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Как вернуть деньги за детский отдых: знайте эти 5 шагов для получения компенсации

Россияне смогут вернуть деньги за детский отдых в лагерях с 2025 года
1:52
Туризм

В 2025 году у российских семей появится возможность возместить затраты на детский отдых в лагерях.

Дети
Фото: Freepik by pressfoto
Дети

Об этом в интервью изданию NEWS. ru сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, благодаря региональным мерам поддержки семьи смогут вернуть часть или полную стоимость путевки.

Региональные программы компенсаций позволят родителям в России частично или полностью вернуть деньги, потраченные на путевки в детские лагеря в 2025 году. Чаплин уточнил, что право на компенсацию имеют родители, чей ребенок посещал лагерь, расположенный в России и зарегистрированный в официальном реестре организаций, предоставляющих услуги детского отдыха. Сумма компенсации определяется каждым регионом индивидуально.

Для оформления выплаты необходимо сохранить договор и квитанцию об оплате путевки, а по окончании смены получить справку о пребывании ребенка в лагере. Подача документов, по словам депутата, осуществляется через многофункциональные центры, органы социальной защиты или портал государственных услуг в течение двух месяцев по завершении периода отдыха.

Оформление компенсации за путевку в детский лагерь — это последовательный процесс. Сначала родители приобретают путевку, не забывая сохранять договор и платежные документы. После окончания смены необходимо получить в лагере документ, подтверждающий факт пребывания ребенка. Затем следует подать заявление через МФЦ, органы соцзащиты или портал "Госуслуги". Важно помнить о сроках подачи документов. Как правило, у родителей есть 60 дней после завершения смены в лагере, подытожил Чаплин.

Уточнения

Компенсация (от лат. compensatio — «возмещение») денежные выплаты, установленные в целях возмещения затрат на что-либо.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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