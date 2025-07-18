Туристская услуга: от турагента до пляжа — всё по понятиям

Закон о туризме: прозрачность и стандарты для всей индустрии

Совет Федерации утвердил важные поправки в законодательство, касающееся туристической отрасли. Одобренный закон вносит изменения в федеральный закон "Об основах туристской деятельности в РФ" и вводит чёткие определения таких понятий, как "туристская услуга", "объекты туристской индустрии" и "субъекты туристской индустрии".

Фото: www.flickr.com by Michał Huniewicz, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Туристы в Москве

Эти нововведения направлены на формирование более прозрачной и регулируемой правовой среды для всех участников туристического рынка.

Принятие закона является важным шагом к систематизации деятельности в сфере туризма и обеспечению высокого качества предоставляемых услуг.

Теперь понятие "туристская услуга" получило законодательное оформление. К ним отнесены услуги туроператоров и турагентов, размещения туристов в гостиницах и других объектах, работа экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников.

Также под это определение подпадают услуги, связанные с доступом к горнолыжным трассам, пляжным зонам и другим видам туристской инфраструктуры. Закрепление единого понятия позволит повысить прозрачность сделок и ответственность поставщиков услуг перед туристами.

Закон определяет субъектов туристской индустрии как юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и даже физических лиц, если они легально предоставляют туристские услуги. Таким образом, законодательство охватывает весь спектр участников рынка — от крупных туроператоров до частных гидов.

Это нововведение важно для контроля качества, стандартизации услуг и защиты интересов туристов на всех уровнях взаимодействия.

Под объектами туристской индустрии теперь официально признаются здания, помещения, транспорт, инфраструктурные и иные сооружения, задействованные в оказании туристских услуг.

Главное условие — они должны принадлежать субъектам индустрии на праве собственности, аренды или ином законном основании и использоваться именно в целях предоставления туруслуг. Это позволит структурировать рынок и выявить фактических участников туристической деятельности.

В законе также дано обширное определение самой туристской индустрии. Это не просто организация туров, а целый комплекс видов экономической деятельности, направленных на удовлетворение потребностей туристов.

Сюда входят услуги по размещению, питанию, транспортировке, лечению, информационному сопровождению, а также игорно-развлекательная и выставочная деятельность. Подобная детализация помогает охватить весь спектр рынка и сформировать его регулирование на качественно новом уровне.

Новый закон вступает в силу со дня его официального опубликования. Это означает, что новые нормы начнут действовать уже в ближайшее время и затронут всех участников туристического рынка.

Уточнения

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