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День рождения, который окупится: зачем к юбилею Великого Устюга выделили 134 миллиона

Великий Устюг и 880-летие: как туристический центр готовится к масштабным переменам
3:08
Туризм

Пока кто-то планирует праздничный торт, Вологодская область готовит масштабный апгрейд инфраструктуры: юбилей Великого Устюга станет поводом для кардинальных перемен.

Соборное подворье, Великий Устюг
Фото: commons.wikimedia by V.Kislitsyn, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Соборное подворье, Великий Устюг

К 880-летию Великого Устюга, которое состоится в 2027 году, регион получил из федерального бюджета 134,6 миллиона рублей. Но это не просто ремонт фасадов и флажки на улицах — речь идёт о полном перезапуске туристической модели города.

Город, где живёт Дед Мороз, должен перестать быть сезонной достопримечательностью и стать круглогодичным туристическим центром. Поможет в этом создание туристско-рекреационной особой экономической зоны — проект, который откроет двери для инвесторов, создаст рабочие места и улучшит качество отдыха для гостей.

Не только Устюг

Параллельно обновляются и другие города региона — Вологда и Череповец тоже готовятся к юбилеям. Благоустройство, инвестиции и инфраструктурные проекты захватывают всё больше направлений: от туризма до образования.

В Череповце уже работает инженерная школа нового поколения, а школьники могут учиться в "Кванториумах" и "IT-кубах". Проект "Профессионалитет" создал в области 13 отраслевых кластеров, охватывающих ключевые сферы — от металлургии до цифровых технологий.

Вологодская область активно движется к участию в программе "Приоритет-2030", развивает университетские кампусы и вкладывает в науку, как в туристическую индустрию.

Спорт — тоже стратегия

Регион делает ставку и на физическую активность: уже 63,8% жителей регулярно занимаются спортом. Это результат системной работы: строятся новые спортобъекты, закупается оборудование, появляются новые залы и площадки.

В 2024 году область заняла первое место в Северо-Западном федеральном округе по вовлечённости в спорт и вошла в топ-10 регионов России.

Юбилеи трёх городов — это не просто календарные даты. Это точка старта для нового этапа развития. Туризм, образование, спорт и комфортная среда — вот чем область планирует завоевать внимание туристов и инвесторов.

Уточнения

Вели́кий У́стюг (историческое название У́стюг) — город в России, административный центр Великоустюгского округа Вологодской области. Один из древнейших городов на Русском Севере, сохранивший богатое культурное наследие.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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