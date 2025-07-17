Роскошный отдых за 700 тысяч рублей обернулся кошмаром: что скрывал отель Ducala Lara

Россияне столкнулись с антисанитарией в турецком отеле за 700 тысяч рублей

1:12 Your browser does not support the audio element. Туризм

Россияне, купившие путёвку в турецкий отель Ducala Lara в Анталье за 700 тысяч рублей, столкнулись с серьёзными проблемами, связанными с антисанитарией и отсутствием необходимых удобств. Екатерина, одна из пострадавших, рассказала, что по прибытии в пятизвёздочный отель её разместили в неубранном номере, оставшемся после предыдущих гостей.

Фото: commons.wikimedia.org by Canerol86, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Гостиничный номер

Ситуация усугубилась отсутствием лифта, кондиционера и сауны, а в ресторане подавали еду на битой посуде. После душа в номере образовывались протечки, что добавляло неудобств. Гостям также пришлось столкнуться с постоянными отключениями воды и электричества, а на территории отеля велись строительные работы.

Мамы с колясками испытывали трудности, поднимаясь по лестнице, так как лифты не работали. Кроме того, возникли проблемы с бронированием: некоторые семьи, приехавшие с детьми, оказались в ситуации, когда им приходилось спать вчетвером на одной кровати. Стоимость проживания в этом отеле варьируется от 30 до 60 тысяч рублей за ночь, что вызывает недовольство у отдыхающих.

Уточнения

Анта́лья также Анта́лия (тур. Antalya) — курортный и портовый город на юге Турции на берегу Средиземного моря, который является центром провинции Анталья.

