Итальянский рай для пенсионеров: российская эмигрантка раскрыла секреты беззаботной старости

Секрет счастливой старости в Италии: льготы, путешествия и активность

1:13 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российская эмигрантка, обосновавшаяся в Италии и ведущая дзен-канал "тут вам не там", была приятно удивлена уровнем жизни итальянских пенсионеров. Она поделилась впечатлениями, отметив, что условия, созданные для пожилых людей в этой стране, вызывают искреннюю зависть.

Фото: commons.wikimedia.org by Ank Kumar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Колизей

По словам женщины, итальянские пенсионеры получают не только щедрые ежемесячные выплаты, варьирующиеся от 800 до 1200 евро, но и единовременную выплату при выходе на пенсию, размер которой может достигать 60 000 евро. Сумма зависит от трудового стажа, заработной платы и условий контракта.

Блогер подчеркнула, что итальянские пенсионеры ведут активный образ жизни: путешествуют, посещают культурные мероприятия, занимаются спортом и наслаждаются общением. Им доступны различные льготы, такие как бесплатное посещение музеев и театров.

В заключение автор отметила, что в Италии старость воспринимается не как закат жизни, а как возможность для новых начинаний и радостей, чему способствуют достойные пенсии и позитивное отношение к возрасту.

Уточнения

Ита́лия (итал. Italia [iˈtaːlja]), официальное название — Италья́нская Респу́блика (итал. Repubblica Italiana [reˈpubːlika itaˈljaːna]) — государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья.

