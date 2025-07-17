Итальянский рай для пенсионеров: российская эмигрантка раскрыла секреты беззаботной старости

Российская эмигрантка, обосновавшаяся в Италии и ведущая дзен-канал "тут вам не там", была приятно удивлена уровнем жизни итальянских пенсионеров. Она поделилась впечатлениями, отметив, что условия, созданные для пожилых людей в этой стране, вызывают искреннюю зависть.
По словам женщины, итальянские пенсионеры получают не только щедрые ежемесячные выплаты, варьирующиеся от 800 до 1200 евро, но и единовременную выплату при выходе на пенсию, размер которой может достигать 60 000 евро. Сумма зависит от трудового стажа, заработной платы и условий контракта.
Блогер подчеркнула, что итальянские пенсионеры ведут активный образ жизни: путешествуют, посещают культурные мероприятия, занимаются спортом и наслаждаются общением. Им доступны различные льготы, такие как бесплатное посещение музеев и театров.
В заключение автор отметила, что в Италии старость воспринимается не как закат жизни, а как возможность для новых начинаний и радостей, чему способствуют достойные пенсии и позитивное отношение к возрасту.
Ита́лия (итал. Italia [iˈtaːlja]), официальное название — Италья́нская Респу́блика (итал. Repubblica Italiana [reˈpubːlika itaˈljaːna]) — государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья.
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