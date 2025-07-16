Рай оказался ловушкой: Пунта-Кана вошла в топ самых разочаровывающих курортов мира

Представьте себе рай: бирюзовые воды, белоснежный песок и беззаботный отдых по системе "всё включено". Звучит заманчиво, не так ли? Однако, согласно исследованию 2025 года, проведённому Radical Storage, Пунта-Кана (Доминиканская Республика), несмотря на свою популярность и растущее число туристов, оказалась на третьем месте среди самых разочаровывающих направлений.
Многие путешественники, ожидая райского отдыха, сталкиваются с переполненными пляжами, навязчивыми торговцами и завышенными ценами. Исследование, проанализировав почти 100 тысяч отзывов туристов о 100 самых посещаемых городах мира, выявило топ-10 наименее привлекательных направлений на основе негативных комментариев. Стоит отметить, что первое место в этом антирейтинге занял Канкун.
Почему же Пунта-Кана не оправдала ожиданий? Одной из причин называют атмосферу безудержного веселья, которая подходит далеко не всем. Отзывы в социальных сетях описывают поведение толпы как "животное", а само место — как "тропическую тюрьму". Похоже, многие отели "всё включено" в Пунта-Кане делают ставку на вечеринки, жертвуя качеством обслуживания, еды и напитков. Хотя существуют и роскошные, уединённые курорты, общее впечатление многих туристов, ищущих спокойный отдых, оказалось иным.
Если вы ищете более умиротворяющий отдых в Доминиканской Республике, есть множество прекрасных альтернатив Пунта-Кане, позволяющих насладиться природной красотой, колониальной историей и местной культурой.
В конечном итоге, именно белоснежные пляжи манят тех, кто мечтает о карибском солнце, но без толп.
Пунта-Кана — муниципальный район в провинции Ла-Альтаграсия, расположенный на юго-восточном побережье Доминиканской республики, на восточной оконечности острова Гаити, известный курортно-туристическим комплексом Puntacana Resort and Club. Население района составляет около 325 244 человек.
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