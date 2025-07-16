Рай оказался ловушкой: Пунта-Кана вошла в топ самых разочаровывающих курортов мира

Пунта‑Кана заняла третье место в антирейтинге туристических направлений — данные Radical Storage 2025

3:07 Your browser does not support the audio element. Туризм

Представьте себе рай: бирюзовые воды, белоснежный песок и беззаботный отдых по системе "всё включено". Звучит заманчиво, не так ли? Однако, согласно исследованию 2025 года, проведённому Radical Storage, Пунта-Кана (Доминиканская Республика), несмотря на свою популярность и растущее число туристов, оказалась на третьем месте среди самых разочаровывающих направлений.

Фото: commons.wikimedia.org by Danu Widjajanto, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пунта-Кана

Многие путешественники, ожидая райского отдыха, сталкиваются с переполненными пляжами, навязчивыми торговцами и завышенными ценами. Исследование, проанализировав почти 100 тысяч отзывов туристов о 100 самых посещаемых городах мира, выявило топ-10 наименее привлекательных направлений на основе негативных комментариев. Стоит отметить, что первое место в этом антирейтинге занял Канкун.

Почему же Пунта-Кана не оправдала ожиданий? Одной из причин называют атмосферу безудержного веселья, которая подходит далеко не всем. Отзывы в социальных сетях описывают поведение толпы как "животное", а само место — как "тропическую тюрьму". Похоже, многие отели "всё включено" в Пунта-Кане делают ставку на вечеринки, жертвуя качеством обслуживания, еды и напитков. Хотя существуют и роскошные, уединённые курорты, общее впечатление многих туристов, ищущих спокойный отдых, оказалось иным.

Альтернативы для спокойного отдыха

Если вы ищете более умиротворяющий отдых в Доминиканской Республике, есть множество прекрасных альтернатив Пунта-Кане, позволяющих насладиться природной красотой, колониальной историей и местной культурой.

Пляж Макао: если вы уже находитесь в Пунта-Кане, но хотите уединения и возможности совершить лёгкую однодневную поездку, отправляйтесь на нетронутый пляж Макао.

Пуэрто-Плата: для тех, кто хочет полностью избежать Пунта-Каны, Пуэрто-Плата на северном побережье острова станет доступной и привлекательной альтернативой. Этот город сочетает в себе историческое наследие, богатую культуру и природные красоты, такие как ботанические сады на горе Изабель-де-Торрес.

Ла-Романа и окрестности: на юго-востоке острова Ла-Романа предлагает более размеренный отдых, где можно совместить знакомство с природой, историей и культурой. Посетите близлежащий остров Каталина для отдыха на уединённых пляжах и в тишине.

Рыбацкая деревня Байяибе: чтобы представить, какой могла быть Пунта-Кана десятилетия назад, до наплыва туристов, стоит посетить Байяибе. Эта деревня, расположенная всего в 16 километрах от Ла-Романы, является мечтой дайверов благодаря своим коралловым рифам и затонувшим кораблям, а также изобилует дикой природой для любителей природы.

В конечном итоге, именно белоснежные пляжи манят тех, кто мечтает о карибском солнце, но без толп.

Уточнения

Пунта-Кана — муниципальный район в провинции Ла-Альтаграсия, расположенный на юго-восточном побережье Доминиканской республики, на восточной оконечности острова Гаити, известный курортно-туристическим комплексом Puntacana Resort and Club. Население района составляет около 325 244 человек.

