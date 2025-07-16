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Испанские жители в замешательстве: их отпуск стал невозможным из-за иностранцев

Испания в кризисе: рост арендной платы и протесты местных жителей
1:47
Туризм

Ситуация с туризмом в Испании становится всё более напряжённой, особенно в летний сезон, когда местные жители сталкиваются с проблемами доступа к пляжной недвижимости. В то время как количество испанских туристов сократилось на 800 000, число иностранных путешественников возросло на 1,94 миллиона, что создаёт дополнительные трудности для местных жителей.

Испанский пляж
Фото: commons.wikimedia.org by Josemanuel, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Испанский пляж

Одна испанка поделилась своими переживаниями, отметив, что ей не хватает тех времён, когда она могла беззаботно проводить летние каникулы в Аликанте.

"Теперь отпуск — это не выбор, а необходимость", — говорит она, добавляя, что цены на жильё на побережье стали непомерно высокими.

Недавно в Барселоне и на Майорке прошли протесты, где местные жители выражали недовольство ростом арендной платы, даже используя водяные пистолеты, чтобы "охладить" наплыв туристов. Представитель компании Tecnitasa отметил, что аренда жилья для местных жителей становится всё более недоступной.

В 2024 году Испанию посетили 94 миллиона иностранных туристов, что только усугубило ситуацию. Местные жители испытывают давление из-за увеличения числа иностранных туристов, особенно в популярных местах, таких как Кадис, где количество людей может удваиваться с прибытием круизных лайнеров.

В то же время местные жители сократили свои поездки по крупным городам на 400 000, в то время как число иностранных туристов в этих городах возросло почти на 3 миллиона. В ответ на эту ситуацию власти Барселоны рассматривают возможность запрета краткосрочной аренды туристических квартир.

Уточнения

Испа́ния (исп. España, МФА: [esˈpaɲa]), официально Короле́вство Испа́ния (исп. Reino de España, МФА: [ˈreino ðe esˈpaɲa]) — трансконтинентальное суверенное государство, включающее основные земли в Юго-Западной Европе и часть территорий в Африке (автономное сообщество Канарские острова, автономные города Сеута и Мелилья и малые суверенные территории).

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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