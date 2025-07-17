Гравитационные туалеты исчезают, чёрные списки не нужны — РЖД меняют правила игры

Замгендиректора РЖД Иван Колесников сообщил РИА Новости о выводе гравитационных туалетов и планах новых маршрутов Сапсана

1:27 Your browser does not support the audio element. Туризм

Заместитель генерального директора РЖД Иван Колесников в интервью РИА Новости заявил, что введение "чёрного списка" для дебоширов не требуется. По его словам:

Фото: commons.wikimedia.org by Sergey Korovkin 84, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ ЭВС2-03 Сапсан

Действующие статьи Уголовного кодекса РФ уже позволяют привлекать нарушителей к ответственности.

Необходимости в дополнительных законодательных мерах нет, несмотря на периодически возникающие обсуждения.

Идея с "чёрным списком" уже поднималась в 2018 году, но поддержки не получила.

Гравитационные туалеты уходят в прошлое

Колесников также сообщил о завершении эпохи гравитационных туалетов в поездах дальнего следования. Сейчас такие санузлы остались в единичных вагонах, и в ближайшие годы будут полностью выведены из эксплуатации. Это решит проблему с их закрытием при остановках на станциях — раньше это вызывало серьёзные неудобства для пассажиров.

Что ждёт "Сапсан" после ВСМ

После завершения строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург, современные поезда "Сапсан" могут получить новые маршруты. Среди рассматриваемых направлений:

Москва — Нижний Новгород

Москва — Воронеж

Москва — Минск

Таким образом, РЖД планируют распределить подвижной состав на растущие маршруты, расширяя географию скоростных перевозок.

Уточнения

ЭВС «Сапсан» (Velaro RUS) — высокоскоростные электропоезда из семейства электропоездов «Velaro» производства компании «Siemens», приобретённые ОАО «РЖД» для эксплуатации на российских высокоскоростных железных дорогах (одна железнодорожная линия Санкт-Петербург — Москва на Октябрьской железной дороге, протяжённость 650 км). Брендовое название получили в честь сокола-сапсана (Falco peregrinus).

