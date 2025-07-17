Гравитационные туалеты исчезают, чёрные списки не нужны — РЖД меняют правила игры

Заместитель генерального директора РЖД Иван Колесников в интервью РИА Новости заявил, что введение "чёрного списка" для дебоширов не требуется. По его словам:
Колесников также сообщил о завершении эпохи гравитационных туалетов в поездах дальнего следования. Сейчас такие санузлы остались в единичных вагонах, и в ближайшие годы будут полностью выведены из эксплуатации. Это решит проблему с их закрытием при остановках на станциях — раньше это вызывало серьёзные неудобства для пассажиров.
После завершения строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург, современные поезда "Сапсан" могут получить новые маршруты. Среди рассматриваемых направлений:
Таким образом, РЖД планируют распределить подвижной состав на растущие маршруты, расширяя географию скоростных перевозок.
ЭВС «Сапсан» (Velaro RUS) — высокоскоростные электропоезда из семейства электропоездов «Velaro» производства компании «Siemens», приобретённые ОАО «РЖД» для эксплуатации на российских высокоскоростных железных дорогах (одна железнодорожная линия Санкт-Петербург — Москва на Октябрьской железной дороге, протяжённость 650 км). Брендовое название получили в честь сокола-сапсана (Falco peregrinus).
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