Песок как мука и море цвета ментола — эти 5 пляжей не найти в туристических путеводителях

Юг Сардинии — это не просто направление для летнего отпуска. Это настоящий калейдоскоп пейзажей, где золотистые пляжи, бирюзовое море и зелёные холмы соединяются в одно сплошное волшебство. Здесь каждый поворот тропинки может привести к скрытой бухте, а каждый шаг — к новой любви с морем.
Пляжи, от которых захватывает дух, треки среди лесов и древние руины — Южная Сардиния раскрывается как книга с десятками интереснейших глав. Начнём с самых завораживающих.
1. Su Giudeu (Чиа)
Простор, белоснежный песок и дюны, покрытые ароматной растительностью. Это место словно создано для семейного отдыха — мелкий пологий вход в воду делает его идеальным для детей.
2. Cala Cipolla (Чиа)
Уединённая бухта, прячущаяся между двумя скалами. Сюда ведёт тропа от Su Giudeu — короткая прогулка и вы оказываетесь в сказочном уголке с золотым песком и бирюзовой водой. Но имей в виду: уже через пару метров глубина увеличивается резко.
3. Porto Giunco (Вилласимиус)
Недаром это место прозвали "Карибами Сардинии". Один взгляд — и вы поймёте почему: ярко-бирюзовая вода, мягкий белый песок и соседство со стаей розовых фламинго, обитающих в лагуне Ноттери. А на вершине холма — старинная испанская башня, с которой открывается захватывающий вид.
4. Punta Molentis (Вилласимиус)
Маленький полумесяц, окружённый скалами и холмами. Здесь настолько тихо и спокойно, что слышно, как море дышит. Кстати, своё название пляж получил от слов "molenti” — так здесь раньше называли осликов, перевозивших местный гранит.
5. Tuerredda (Теулада)
Между мысами Спартивенто и Мальфатано раскинулся крошечный залив, идеально подходящий для каякинга и плавания. Прозрачное море, изумрудные оттенки, песок как мука — всё это Туэрредда.
Юг Сардинии — это не только пляжи. Здесь легко переключиться с шезлонга на приключения. Вот несколько направлений, куда стоит отправиться:
Сардиния — не просто остров. Это земля, помнящая народы, которых давно уже нет. От нурагических башен до домус де джанас — захоронений, вырубленных в скале, — здесь каждая тропа может привести к тайне.
Позже пришли финикийцы, римляне, а затем и средневековые завоеватели. Часто побережье страдало от нападений пиратов, и именно поэтому вдоль берега до сих пор можно увидеть старые сторожевые башни.
Достопримеча́тельность — место, вещь или объект, заслуживающие особого внимания, знаменитые или замечательные чем-либо, например, являющиеся историческим наследием, художественной ценностью.
Сарди́ния (итал. Sardegna [sarˈdeɲɲa], сард. Sardigna [sar'dinja]) — остров в Средиземном море, расположенный к западу от Апеннинского полуострова между Сицилией и Корсикой, является вторым по величине островом Средиземного моря.
Белые медведи могут быть смертельно опасны для человека из-за содержания витамина А в их печени. Ппочему это так опасно и как выжить в суровых условиях Арктики?