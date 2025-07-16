Этот город в Италии у моря обходится дешевле, чем вы думаете — узнайте, где он

Пескара на побережье Италии стала популярной среди экономных туристов

1:44 Your browser does not support the audio element. Туризм

Когда речь заходит об отпуске в Италии, первое, что всплывает в голове, — это солнце, море, паста и, конечно, знаменитое gelato. А ещё - толпы туристов и бешеные цены в популярных прибрежных городах.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Пескара

Но хорошая новость в том, что даже в Италии можно отдыхать у моря, не спуская целое состояние. Главное — знать, куда именно ехать.

Где искать недорогой отдых у моря в Италии

На восточном побережье страны, между Анконой и Бари, уютно расположился город Пескара. Он лежит на берегу Адриатического моря, на одной широте с хорватским жемчугом — Дубровником.

И хотя название Пескара вряд ли у всех на слуху, именно это делает город по-настоящему привлекательным:

меньше туристов,

ниже цены,

и всё то же самое море и итальянское очарование.

Мнение очевидцев

Один тиктокер поделился видео, в котором рассказал, почему выбрал именно Пескару для летнего отдыха и чем она ему так понравилась.

Почему стоит рассмотреть менее известные города

Планируя отпуск, мы часто зацикливаемся на "раскрученных" местах вроде Рима, Венеции или Неаполя. Но Италия — это не только туристические гиганты.

В небольших прибрежных городах:

можно наслаждаться настоящей атмосферой dolce vita,

отдыхать без столпотворения,

а заодно — сэкономить на жилье и еде.

Идеальный отпуск — не всегда дорогой

Нехватка большого бюджета — не повод отказываться от моря, солнца и вкусной еды. Важно лишь правильно выбрать направление. Пескара — отличный пример того, как можно устроить отпуск мечты, не переплачивая за пафос.

Уточнения

О́браз жи́зни (лат. modus vivendi) или способ существования — система поведенческих, социокультурных, идентификационных и физиологических факторов, определяющих уникальный способ жизнедеятельности индивида или группы.



Адриати́ческое мо́ре (др.-рус. Адрия́тьское мо́ре, итал. mare Adriatico, сербохорв. Jadransko more, лат. mare Hadriaticum, эмил.-ром. Mèr Adriâtic, вен. Mar Adriàtico, неап. Mar Adriateco, словен. Jadransko morje, хорв. Jadransko more, босн. Jadransko more, черног. Јадранско море, алб. Deti Adriatik), также Адриатика — полузамкнутое море, часть Средиземного моря между Апеннинским и Балканским полуостровами.

